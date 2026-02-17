İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2026 Salı / 1 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7393
  • EURO
    51,8462
  • ALTIN
    6929.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emniyet, siber suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada 28 ilde 350 şüpheliyi yakaladı
Güncel

Emniyet, siber suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada 28 ilde 350 şüpheliyi yakaladı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünce siber suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 350 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

AA17 Şubat 2026 Salı 12:06 - Güncelleme:
Emniyet, siber suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada 28 ilde 350 şüpheliyi yakaladı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince 28 il merkezli geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma ile suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik çalışmalar yürütüldü.

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Ağrı, Bartın, Bayburt, Bitlis, Bolu, Çorum, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, İzmir, İstanbul, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonlarda 350 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 140'ı tutuklandı, 52'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 56'sı hakkında işlem yapıldı, 102 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.

Operasyonlar sonucunda nakit para, çeşitli tür ve nitelikte silahlar ile mühimmat, uyuşturucu maddeler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması kapsamında yapılan incelemelerde şüphelilerin elde ettiği yaklaşık değeri 300 milyon lira olan 2 şirkete, 10 taşınmaza, 18 araca, 1 motora ve şüphelilerin banka hesaplarına el konuldu.

Açıklamada, "Siber suçlara karşı hedefimiz nettir, vatandaşlarımızın dijital güvenliğini korumak ve suç gelirlerini ortadan kaldırmak, bu doğrultuda çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

  • Emniyet
  • siber suç
  • gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

5 kadın yolcu ve taksici birbirine girdi: Taksimetreyi kabul etmeyip, ücretin yarısını bile ödemediler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.