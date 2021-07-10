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Emniyet, vatandaşları asılsız ''bayram harçlığı'' paylaşımlarına karşı uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya sitelerinde 'E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu' ifadesinin yer aldığı asılsız paylaşımlara karşı vatandaşı uyardı.

AA10 Temmuz 2021 Cumartesi 01:55 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 01:57
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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının Twitter hesabından yapılan uyarıda, vatandaşlardan sosyal medyada "E-Devlet üzerinden bayram harçlığı başvurusu" ifadesinin bulunduğu ciddiyetsiz ve asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.

SİBERAY'ın paylaşımında, "Bu tür içerikleri kendi hesaplarımızdan paylaşarak dezenformasyona alet olmayalım. Kamu hizmeti sağlanan elektronik ortamları bilgi kirliliğinden uzak tutalım." ifadelerine yer verildi.

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