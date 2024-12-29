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Emniyet ve jandarma ekiplerince bir haftada 2,5 milyondan fazla araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-26 Aralık tarihlerinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 2 milyon 553 bin 663 aracın denetlendiğini, 444 bin 372 araca ya da sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

AA29 Aralık 2024 Pazar 09:53 - Güncelleme:
Emniyet ve jandarma ekiplerince bir haftada 2,5 milyondan fazla araç denetlendi
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehir içinde yaşanan kazaların yüzde 52,3'üne yani her iki kazadan birine motosiklet türündeki araçların karıştığını belirtti.

Motosikletlerin daha yoğun kullanıldığı şehir içlerinde, motosiklet denetimleriyle ilgili olarak bu yıl 26 Aralık'a kadar 2 milyon 898 bin 366 işlemin yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, "Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım, tüm trafik kurallarına harfiyen uyalım ve sürüş sırasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Motosikletlerin karıştıkları kazaların önlenmesi için trafik ekiplerimizin yanı sıra polis ve jandarma asayiş motosikletli timleri başta olmak üzere diğer birimlerimizce denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor." uyarısında bulundu.

- USULSÜZ ÇAKAR KULLANAN 74 SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik ekiplerince 19-26 Aralık tarihleri arasındaki trafik denetimlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"2 milyon 553 bin 663 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullandığı tespit edilen 74 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 99 bin 381, periyodik muayenesi yaptırılmamış 20 bin 677, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 642, sürücü belgesiz araç kullanan 10 bin 833 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 147 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 444 bin 372 araca ya da sürücüye işlem yapıldı."

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