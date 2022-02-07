İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2022 Pazartesi / 6 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5675
  • EURO
    15,5078
  • ALTIN
    790.186
  • BIST100
    1936.68
Güncel

Emniyet'e 10 KIRAÇ daha teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 10 adet KIRAÇ Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı'nı daha teslim ettiklerini bildirdi.

AA7 Şubat 2022 Pazartesi 14:10 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 14:11
ABONE OL

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kriminal inceleme aracı teslimatına ilişkin bilgi verdi.

İsmail Demir, "EGM'nin olay yeri incelemelerini daha etkili yapabilmesi için ürettiğimiz KIRAÇ Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı'nın teslimatlarını sürdürüyoruz. Son olarak 10 adet KIRAÇ'ı EGM'ye teslim ettik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Demir'in paylaşımında yer verdiği videoda da Katmerciler tarafından özgün olarak üretilen aracın özelliklerine ilişkin bilgi aktarıldı.

Buna göre, geniş alan aydınlatma kitine sahip KIRAÇ, daha önce üretilen olay yeri inceleme araçlarından daha üstün özelliklerde donanıma sahip bulunuyor. KIRAÇ'ın zırhlı ve zırhsız versiyonları yapıldı. Çeşitli devir hızlarında yüzde 30 eğime tırmanma özelliği yer alan araç, otomatik parmak izi sistemiyle dikkati çekiyor. Tam bağımsız süspansiyon sistemi ve otomatik şanzımanıyla her türlü hava ve yol koşulunda üstün hareket kabiliyeti sergileyebilen KIRAÇ, 360 derece kamera sistemiyle de bulunduğu bölgeye hakim oluyor. Araç, kriminal incelemelerde kolaylık sağlayan çok sayıda teknolojik donanımı barındırıyor.

  • KIRAÇ
  • Emniyet
  • Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.