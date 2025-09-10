İstanbul Sarıyer'deki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığına gelen Gürsel Tekin, kısa bir süre içeride kaldıktan sonra oradan ayrıldı. Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı binasına giriş-çıkış yapılmasına izin verilecek isimlerin yer aldığı listeyi Emniyet'e teslim ettiği öğrenildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Gürsel Tekin çağrı heyeti başkanı olarak atanmıştı. Gürsel Tekin, geçtiğimiz pazartesi Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığına gelişinde olaylar çıkmış, su şişesi ve bazı cisimler fırlatılan Tekin yoğun tepkiler eşliğinde binaya girmişti.

CHP'nin İstanbul il binası ikiye bölündü Tepkilerin odağındaki Gürsel Tekin, CHP'nin il binasına geldi. Binaya girişinden önce basın mensuplarına konuşan Tekin, "Benim bu saatten sonra sizinle paylaşabileceğim, size verebileceğim hiçbir bilgi yok. Size söz verdiğim için geldim. Çok kıymetli bir arkadaşım 4 gün önce beyin kanaması geçirmişti. Bir az önce ölüm haberini aldım. Oraya gideceğim. Sizden ricam şu; biz bugünden itibaren işimize gücümüze bakacağız. Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olun" dedi.

Ardından binaya giren Tekin, yaklaşık 5 dakikalık sürenin ardından başkanlıktan ayrıldı.

GÜRSEL TEKİN'DEN 31 KİŞİLİK LİSTE

Gürsel Tekin'in emniyete sunduğu, CHP İstanbul İl binasına giriş-çıkış izni verilen liste ortaya çıktı. Tekin, CHP İstanbul il binasına girecek CHP'liler listesini Emniyet'e teslim etti. Listede görevden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in olduğu görüldü.

Buna göre CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le birlikte izin verilen diğer isimler şöyle:

Bina Sorumlusu: Ferhat İŞÇİMEN

1.⁠ ⁠Serkan UZUN

2.⁠ ⁠Ismail Atakan ALTUN

3.⁠ ⁠Ömer KUTLU

4.⁠ ⁠Cevher SÖNMEZ

5.⁠ ⁠Cihan SARITUNÇ

6.⁠ ⁠Taner BOZKAYA

Eyyüp YILMAZ

8.⁠ ⁠Koray GOBEL

9.⁠ ⁠Ahmet NURSOY

10.⁠ ⁠Kurtuluş UYGUR

11.⁠ ⁠Alim ŞAHIN

12.⁠ ⁠Emin KAN

13.⁠ ⁠Serdar FIRAT

14.⁠ ⁠Kamil YILMAZ

15.⁠ ⁠Doğukan KILIÇ

16.⁠ ⁠Servet Mirhan İŞÇİMEN

17.⁠ ⁠Mehmet ŞILDIR

18.⁠ ⁠Selçuk NARSAP

19.⁠ ⁠Ömer KAYA

20.⁠ ⁠Turan ÖZDEMİR

21.⁠ ⁠Abdulkadir SEZGİN

22.⁠ ⁠Özgür ÇELİK

23.⁠ ⁠Cüneyit ÇOBANLAR

24.⁠ ⁠Süleyman BAYRAKTUTAN

25.⁠ ⁠Duran ACAR

26.⁠ ⁠Atakan DEMİRCI

27.⁠ ⁠Mithat ŞAHIN

28.⁠ ⁠Zeynel KIZILKAYA

29.⁠ ⁠Mustafa AYDEMIR

30.⁠ ⁠Nadir ARSLAN

31.⁠ ⁠Tolga ÇOBANOGLU

