İstanbul Sarıyer'deki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığına gelen Gürsel Tekin, kısa bir süre içeride kaldıktan sonra oradan ayrıldı. Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı binasına giriş-çıkış yapılmasına izin verilecek isimlerin yer aldığı listeyi Emniyet'e teslim ettiği öğrenildi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Gürsel Tekin çağrı heyeti başkanı olarak atanmıştı. Gürsel Tekin, geçtiğimiz pazartesi Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığına gelişinde olaylar çıkmış, su şişesi ve bazı cisimler fırlatılan Tekin yoğun tepkiler eşliğinde binaya girmişti.
Ardından binaya giren Tekin, yaklaşık 5 dakikalık sürenin ardından başkanlıktan ayrıldı.
GÜRSEL TEKİN'DEN 31 KİŞİLİK LİSTE
Gürsel Tekin'in emniyete sunduğu, CHP İstanbul İl binasına giriş-çıkış izni verilen liste ortaya çıktı. Tekin, CHP İstanbul il binasına girecek CHP'liler listesini Emniyet'e teslim etti. Listede görevden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in olduğu görüldü.
Buna göre CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le birlikte izin verilen diğer isimler şöyle:
Bina Sorumlusu: Ferhat İŞÇİMEN
1. Serkan UZUN
2. Ismail Atakan ALTUN
3. Ömer KUTLU
4. Cevher SÖNMEZ
5. Cihan SARITUNÇ
6. Taner BOZKAYA
8. Koray GOBEL
9. Ahmet NURSOY
10. Kurtuluş UYGUR
11. Alim ŞAHIN
12. Emin KAN
13. Serdar FIRAT
14. Kamil YILMAZ
15. Doğukan KILIÇ
16. Servet Mirhan İŞÇİMEN
17. Mehmet ŞILDIR
18. Selçuk NARSAP
19. Ömer KAYA
20. Turan ÖZDEMİR
21. Abdulkadir SEZGİN
22. Özgür ÇELİK
23. Cüneyit ÇOBANLAR
24. Süleyman BAYRAKTUTAN
25. Duran ACAR
26. Atakan DEMİRCI
27. Mithat ŞAHIN
28. Zeynel KIZILKAYA
29. Mustafa AYDEMIR
30. Nadir ARSLAN
31. Tolga ÇOBANOGLU