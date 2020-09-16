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Emniyetin kurduğu 'Gönül Köprüsü' ile 24 engelli tekerlekli sandalyesine kavuştu

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde ihtiyaç sahibi 24 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi.

IHA16 Eylül 2020 Çarşamba 16:59 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 16:59
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde hayata geçirilen proje ve faaliyetler ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatına dokunmaya devam ediyor. Son olarak; 2020 yılında uygulamaya konulan “Gönül Köprüsü” isimli çalışma ihtiyaç sahibi engelli vatandaşları hayırseverlerle buluşturuldu. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, mahalle muhtarları, engelli dernekleri ile işbirliği içerisinde kent merkezinde ikamet eden engelli vatandaşlar tespit edilerek tekerlekli sandalye ihtiyacı olan ancak maddi sıkıntılar nedeniyle temin edemeyen aileler hayırsever vatandaşlar buluşturuldu. Gönül Köprüsü projesi kapsamında 1 adet akülü, 3 adet tam ortopedik ve 20 adet de manuel olmak üzere toplam 24 adet tekerlekli sandalye engelli vatandaşlara teslim edildi.

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