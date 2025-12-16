İSTANBUL 12°C / 5°C
  Emniyette yeni mesai düzeni: Çalışma saatlerinde 12/36 sistemi
Güncel

Emniyette yeni mesai düzeni: Çalışma saatlerinde 12/36 sistemi

İçişleri Bakanlığı, polislerin çalışma düzeninde köklü bir değişikliğe gidileceğini duyurdu. Personel yapısının güçlendirilmesiyle birlikte 4 gruplu 12/36 mesai sistemi için takvim netleşti.

IHA16 Aralık 2025 Salı 19:45 - Güncelleme:
Emniyette yeni mesai düzeni: Çalışma saatlerinde 12/36 sistemi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz. Önümüzdeki yıl 10. ayda veya 11. ayda yeni çalışma sistemine geçilecek" dedi.

Bakan Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığının ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılına ilişkin faaliyetleri ve 2026 yılı bütçe teklifi görüşmelerinde konuştu. 2025 yılının Mart ayında görev puanı sistemine geçildiğini ifade eden Yerlikaya, "Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği'ndeki bu uygulamayla birlikte atama sistemi hakkaniyet, şeffaf ve kurumsal ihtiyaca uygun hale geldi. Önceden yılda iki kere eş durumu ve mazeret atamaları yapılırken, artık her ay bir mazeret ataması yapmaya başladık. Ayrıca 2026 yani önümüzdeki yıl genel atama döneminde zorunlu ikinci şark tebligatı gönderilmeyecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunu'yla ilgili çalışıyoruz. Teşkilatımızın özlemle beklediği bir teşkilat kanunu ile ilgili hazırlıklarımızı yapacağız ve gazi Meclisimizin takdirine arz edeceğiz" şeklinde konuştu.

"4 GRUPLU 12/36 SİSTEMİNE GEÇİYORUZ"

Polislerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidileceğini belirten Yerlikaya, "Mezun olan yeni personelimizin arkadaşlarının yanına, yani meslektaşlarının yanına dağıtılmasından sonra 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz. Daha önce bunu personel eksikliğinden dolayı yapamıyorduk. Ama bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıl 10. ayda veya 11. ayda bunu tamamlayacağız. İç güvenlik hizmeti yürüten Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet hizmetleri sınıfında çalışan arkadaşlarımızın ücretlerinde dengelemeyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Onu da zamanı geldiği zaman inşallah hep birlikte göreceğiz" dedi.

