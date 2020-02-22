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Güncel

Emniyetten ''Afgan uyruklu kişiye tokat'' videosuna ilişkin açıklama: Tokat atan E.D, cezaevinde tutuklu bulunmaktadır

Emniyet Genel Müdürlüğü, Afgan uyruklu yabancıya tokat atan kişinin organize suç örgütü üyeliğinden tutuklu bulunduğunu, bu olayın videosunu paylaşan Twitter hesabı kullanıcısı hakkında ise soruşturma başlatıldığını bildirdi.

AA22 Şubat 2020 Cumartesi21:23 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 21:23

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bir kişinin, Afgan uyruklu bir kişiyi boynunda ülkesinin bayrağının renkleri olan şal taşıdığı için tokatladığı ana ilişkin Twitter'da paylaşımlar yapıldığı hatırlatıldı.

Paylaşımın yapıldığı "@polisozeltr" hesabının Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"21 Şubat 2020'de tekrar gündeme getirilerek yayımlanan video paylaşımında tokat atan E.D, organize suç örgütü üyesi olmaktan cezaevinde tutuklu bulunmaktadır. '@polisozeltr' kullanıcı adlı Twitter hesabının yöneticisi M.Y. hakkında yapmış olduğu paylaşımlar sebebiyle gerekli soruşturma başlatılmıştır. M.Y. ve videoda yer alan E.D'nin Emniyet Teşkilatımız ile hiçbir ilişiği bulunmamaktadır."

Açıklamada, vatandaşlardan resmi sosyal medya hesapları dışındaki hesaplara itibar etmemeleri istendi.

Öte yandan, "@polisozeltr" hesabının kapatıldığı görüldü.

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