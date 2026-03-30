İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2026 Pazartesi / 12 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4741
  • EURO
    51,1819
  • ALTIN
    6485.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

Emniyet'ten ''Avrupa'nın Pablo Escobar'ı'' Baybaşinler'e ağır darbe! Sistem çökertildi, mallarına el konuldu

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve EUROPOL koordinesinde, 5 Avrupa ülkesiyle eş zamanlı yürütülen operasyonda, 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' olarak nitelendirilen 'Baybaşin' suç örgütünün sigara kaçakçılığı ve para aklama mekanizması deşifre edildi. Örgütün gayrimenkul ve şirketler üzerinden akladığı milyonlarca liralık varlığına el konuldu.

ABDULLAH POLAT30 Mart 2026 Pazartesi 13:12
ABONE OL

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı, uluslararası organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekledi.

Kamuoyunda "Baybaşinler" olarak bilinen ve Avrupa genelinde yasadışı faaliyetler yürüten suç örgütüne yönelik, 6 ülkeyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİYLE DEV PERASYON

Edinilen bilgiye göre; KOM Başkanlığı ve EUROPOL işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyona İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleri destek verdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yakından takip edilen süreçte, suç örgütünün Avrupa genelindeki sigara kaçakçılığı trafiği ve elde edilen suç gelirlerinin izi sürüldü.

PARAYI GAYRİMENKUL VE ŞİRKETLERLE AKLAMIŞLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; KOM Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen derinlemesine incelemeler neticesinde, suç ağının finansal haritası çıkarıldı.Yapılan tespitlerde, örgüt lideri Hasan Ferhat Baybaşin ve örgüt yöneticisi Çağdaş Duran'ın, sigara kaçakçılığından elde ettikleri yüksek miktardaki yasadışı geliri Türkiye'de akladıkları belirlendi. Suçtan elde edilen paraların, Diyarbakır'da faaliyet gösteren iki şirket ve Aydın ilindeki lüks gayrimenkul yatırımları üzerinden sisteme sokulduğu ortaya çıkarıldı.

TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında harekete geçen güvenlik güçleri, operasyonun finansal ayağına ağır darbe vurdu. Mahkeme kararıyla 9 şüphelinin; Diyarbakır'daki şirket paylarına, Aydın ilindeki tüm taşınmazlarına ve araçlarına, banka hesaplarındaki tüm mevduatlarına, kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdindeki tüm hak ve alacaklarına el konuldu.

  • Avrupa Operasyonu
  • Baybaşin Suç Örgütü
  • Para Aklama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.