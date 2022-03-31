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Emniyetten dolandırıcılığa karşı uyarı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada 'oltalama' yöntemiyle yapılan dolandırıcılığa karşı uyarılarda bulundu.

AA31 Mart 2022 Perşembe 17:46 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 17:46
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İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımında, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya hesaplarında telif hakkı nedeniyle hesabın kapanacağına dair gelen mesajlara, evde iş imkanı şeklinde olan sayfalara, düşük meblağlar ile yüksek kazançlar vaat eden paylaşımlara itibar etmeyin. 'Hakkınızda şikayet var', 'Öğretmenim şikayet var', 'Doktorum şikayet var' 'Kadına şiddete hayır', 'Sokak hayvanlarına destek ol' şeklinde gelen linklere asla tıklamayın. Hesap bilgilerinizi bu linklere girmeyin.

Unutmayalım ki sosyal medya şirketleri, kişilere sosyal medya üzerinden mesaj göndermezler. Ele geçirilen sosyal medya hesabınız olması durumunda gerek WhatsApp üzerinden gerekse sözlü olarak paylaşımlar yaparak bunu bildiriniz. En yakın kolluk kuvvetine ya da adli makamlara giderek şikayette bulununuz."

  • Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
  • sosyal medya
  • dolandırıcılık

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