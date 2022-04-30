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Emniyetten e-Devlet'in ''hacklendiği'' iddialarına ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, e-Devlet sistemindeki kişisel ve kurumsal verilerin çalındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA30 Nisan 2022 Cumartesi 20:45 - Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medyada e-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasının gündemde tutulmaya çalışıldığı belirtildi.

Son olarak, gazeteci Fatih Altaylı'nın bugünkü köşe yazısında aynı konuya değindiği aktarılan açıklamada, Altaylı'nın daha önce yapılan açıklamaların aksine e-Devlet sistemindeki kişisel ve kurumsal verilerin çalındığı iddialarını dile getirerek kamuoyunda dezenformasyon yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"e-Devlet sistemine yetkisiz erişim yapılarak sistemde bulunan verilere erişilmesi ve çalınması kesinlikle söz konusu değildir. Konu ile ilgili olarak bir dolandırıcılık şebekesinin, bazı bireysel kullanıcıların şifrelerini ele geçirerek elde ettiği bilgiler üzerinden dolandırıcılık yapmaya çalıştığı görülmüştür. Yapılan çalışmalar neticesi 3 şahıs hakkında adli işlemlere başlanmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir. Ayrıca resmi kurumların konuyla ilgili yaptığı açıklamaların aksine kamuoyunu yanlış bilgilendiren ve yönlendiren gazeteci Fatih Altaylı hakkında da suç duyurusunda bulunulacaktır."

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