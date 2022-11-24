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Emniyetten e-posta dolandırıcılığı uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son dönemde dolandırıcılık ve zararlı yazılım amacıyla vatandaşların mail adreslerine gönderilen e-postalara karşı uyarıda bulundu.

DHA24 Kasım 2022 Perşembe 19:04 - Güncelleme:
Emniyetten e-posta dolandırıcılığı uyarısı
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EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yapıldığı belirtilerek, "Son dönemde vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile bağlantısı olmayan '[email protected]' ve '[email protected]' e-posta adreslerinden Emniyet Genel Müdürlüğü ve Europol'den gönderildiği izlenimi verilerek, Sayın İçişleri Bakanımızın ismini de kullanarak dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar gönderildiği tespit edilmiş, örnek görselleri aşağıda paylaşılmıştır. Vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine gelen bu tarz iletilerin içeriğindeki linkleri açması ve ekinde bulunan dosyaları indirmesi halinde maddi/manevi zarara uğrama riski oluşabileceğinden bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önem arz etmektedir" denildi.

  • dolandırıcılık
  • e-posta

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