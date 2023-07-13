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Emniyet'ten ''Huzurlu Sokaklar'' uygulaması

Nevşehir'de 284 polisin katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar, narkotik suçları ve düzensiz göç ile mücadele uygulaması' gerçekleştirildi.

AA13 Temmuz 2023 Perşembe 00:25 - Güncelleme:
Emniyet'ten ''Huzurlu Sokaklar'' uygulaması
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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğünün, kentteki huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suçların önlenmesi, uyuşturucu madde ticareti ve kayıt dışı düzensiz göçmenlerin tespiti amacıyla yaptığı uygulamaya 284 polis katıldı.

Uygulama kapsamında, kent merkezinde cadde ve sokaklar ile umuma açık mekanlar, metruk binalar ile durdurulan araçlar ve sürücüleri eşzamanlı denetlendi.

Polis ekipleri, kentte yaşayan yabancı uyrukluların durumlarını sorguladı, kimlik ve parmak izi kontrolü yaptı.

994'ü yabancı uyruklu olmak üzere 1457 şahıs sorgulandığı, 254 araç ve sürücüsünün denetlendiği uygulamada, yurda illegal yollarla girdiği belirlenen 2 yabancı uyruklu yakalanırken, haklarında yakalama kararı bulunan 2 firari hükümlü gözaltına alındı.

Ayrıca, 5 araç trafikten men edildi, 13 sürücüye toplam 93 bin 688 lira cezai işlem uygulandı.

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