Emniyetten torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı

IHA 14 Şubat 2020 Cuma16:18 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 16:18

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce’de uyuşturucuya geçit vermemek için operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Narkotik ekiplerince, Kalıcı konutlar bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi işlemlerin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 3 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.