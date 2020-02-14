İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0653
  • EURO
    6,5742
  • ALTIN
    306.736
  • BIST100
    120255
Güncel

Emniyetten torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

IHA14 Şubat 2020 Cuma16:18 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 16:18

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce’de uyuşturucuya geçit vermemek için operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Narkotik ekiplerince, Kalıcı konutlar bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi işlemlerin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 3 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.

20 yıl sonra gelen bebek sevinci

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

1 milyar varillik ham petrol keşfedildi
1 milyar varillik ham petrol keşfedildi

1 milyar varillik ham petrol keşfedildi

Kardeş ülke 'Yermük'ü teslim aldı
Kardeş ülke 'Yermük'ü teslim aldı

Kardeş ülke 'Yermük'ü teslim aldı

Rusya'dan asker talep ettiler
Rusya'dan asker talep ettiler

Rusya'dan asker talep ettiler

HDP'li Işık'tan TBMM'de skandal sözler
HDP'li Işık'tan TBMM'de skandal sözler

HDP'li Işık'tan TBMM'de skandal sözler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.