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Emniyet'ten Türk gemisinde uyuşturucu yakalandığı iddialarına ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Atlas Okyanusu'nda uyuşturucu yakalanan geminin sahibinin Türk olduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını, kamuoyunu yanıltmaya yönelik sosyal medya paylaşımlarına karşı suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

AA1 Şubat 2025 Cumartesi 17:24 - Güncelleme:
Emniyet'ten Türk gemisinde uyuşturucu yakalandığı iddialarına ilişkin açıklama
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EGM'den yapılan yazılı açıklamada, 10 Ocak'ta Atlas Okyanusu'ndaki Martinik Adası yakınlarında 9 ton kokain ele geçirilen ve sahibinin Türk olduğu öne sürülen "HALİÇ-EQUALITY" adlı geminin, Panama merkezli bir firmaya ait olduğu belirtildi.

Açıklamada, Tanzanya bayrağı çekilen geminin, 12 Kasım 2024'te Tuzla Limanı'ndan Cezayir'e hareket etmek üzere yüksüz şekilde ayrıldığı kaydedildi.

Fransız makamlarınca, 10 Ocak'ta Martinik Adası yakınlarında yapılan operasyonda gemide uyuşturucu madde ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon esnasında gemide Türk bayrağı ve mürettebatının bulunmadığı ve geminin mülkiyetinin de Türk vatandaşlarına ait olmadığı, gemide 12 yabancı mürettebatın bulunduğu sabit olmasına rağmen emniyet teşkilatımız, yapılan sosyal medya paylaşımları ile haksız ve tamamen yalan ithamlarla karşı karşıya bırakılmak istenmiştir. Emniyet teşkilatımız, yapılan sosyal medya paylaşımlarıyla haksız ve tamamen yalan ithamlarla karşı karşıya bırakılmak istenmiştir. Tamamen gerçekten uzak art niyetli ve somut gerçekliğe uygun olmayan, milletimize yanlış ve kasıtlı dezenformasyon yaparak algı oluşturmaya çalışan şahıslar hakkında, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından dolayı ceza kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmuştur."

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