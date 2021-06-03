İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Haziran 2021 Perşembe / 22 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7086
  • EURO
    10,5962
  • ALTIN
    523.047
  • BIST100
    1417.57
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emniyet'ten 'yaya geçidini kullanan köpek' paylaşımı! Beğeni yağdı
Güncel

Emniyet'ten 'yaya geçidini kullanan köpek' paylaşımı! Beğeni yağdı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünce, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen köpeğin videosu sosyal medyada paylaşılarak, vatandaşlar uyarıldı.

DHA03 Haziran 2021 Perşembe 15:58 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 15:58
ABONE OL

Kent merkezinde yaya geçidinde bekleyen ve yayalara yeşil ışık yandığında yolun karşısına geçen köpeğin mobese kamerasına yansıyan görüntüsü, İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından paylaşıldı. Açıklamada "Trafik ışıkları sadece sürücülerin değil yayaların da uyması geren bir trafik kuralıdır. Vatandaşlarımız ışığın yanmasını beklemeden karşıdan karşıya geçerek canlarını tehlikeye atarken, sevimli bir sokak köpeği ışığın yanmasını bekliyor ve karşıya geçerken yaya geçidini kullanıyor" denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.