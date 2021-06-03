Emniyet'ten 'yaya geçidini kullanan köpek' paylaşımı! Beğeni yağdı

DHA 03 Haziran 2021 Perşembe 15:58 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 15:58

Kent merkezinde yaya geçidinde bekleyen ve yayalara yeşil ışık yandığında yolun karşısına geçen köpeğin mobese kamerasına yansıyan görüntüsü, İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından paylaşıldı. Açıklamada "Trafik ışıkları sadece sürücülerin değil yayaların da uyması geren bir trafik kuralıdır. Vatandaşlarımız ışığın yanmasını beklemeden karşıdan karşıya geçerek canlarını tehlikeye atarken, sevimli bir sokak köpeği ışığın yanmasını bekliyor ve karşıya geçerken yaya geçidini kullanıyor" denildi.