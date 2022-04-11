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Emniyetten ''Zeytinburnu kasabı'' açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü silahlı fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaşan Afganistan uyruklu kişinin 1 Şubat'ta karıştığı kasten yaralama suçu nedeniyle gözaltına alınarak tutuklandığını bildirdi.

AA11 Nisan 2022 Pazartesi 17:14 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 17:14
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yayınlanan "Zeytinburnu Kasabı" isimli Afganistan uyruklu şahıs hakkında yapılan araştırmalarda bu kişinin Kasap Ali Ahmedi olduğu belirtildi.

Söz konusu kişinin Zeytinburnu'nda 1 Şubat'ta karıştığı "Kasten yaralama" ve "6136 sayılı Silah Kanununa Muhalefet" konusu üzerine gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, yapılan ev aramasında şüphelinin sosyal medyada paylaştığı silahın da ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandığı aktarıldı.

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