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  • ''Emniyettenim'' diyerek trafikte terör estiren maganda yakalandı
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''Emniyettenim'' diyerek trafikte terör estiren maganda yakalandı

Şişli'de bir otomobil sürücüsü, trafikte kendisine korna çalan sürücüye tepki göstererek aracına yumruk attı. Yaşanan olay, yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Emniyetten olduğunu söyleyen magandanın sivil vatandaş olduğu ve gözaltına alındığı açıklandı.

22 Mart 2024 Cuma 10:24 - Güncelleme:
''Emniyettenim'' diyerek trafikte terör estiren maganda yakalandı

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Olay, Şişli Esentepe Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda öğle saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre, 34 TM 4045 plakalı cipin sürücüsü seyir halinde olan 34 HBC 213 plakalı araca korna çaldı. Cip sürücüsünün korna çalmasına sinirlenen 34 HBC 213 plakalı aracın sürücüsü aracından inerek cipe doğru ilerledi. Öfkelenen 34 HBC 213 plakalı aracın şoförü, cipin camına yumruk atmaya başladı. Olay anını anbean kask kamerası ile kaydeden motosiklet sürücüsü ve bir polis memuru sürücüyü sakinleştirip uzaklaştırmaya çalıştı.

Polisin araya girmesiyle tartışma uzamadan son bulurken, sürücüler araçlarına binerek yollarına devam etti.

Görüntülere yönelik inceleme yapan Emniyet, magandayı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetten olduğunu söyleyen saldırganın sivil vatandaş olduğu belirlendi.

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