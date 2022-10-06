Emre Kongar'dan başörtüsü ile ilgili skandal benzetme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili kanun teklifi kamuoyunun gündemine oturdu. Ancak teklif, CHP içinde ve muhalefetin seküler kesimlerinde tartışmalara neden oldu.

MUHALİF YAZARLARDA ÖFKE NÖBETİ BAŞLADI



Özellikle CHP'ye yakınlığı ile bilinen medya kuruluşlarında Kılıçdaroğlu eleştirilerin hedefi oldu. Laiklik algılısının arkasına sığınan birçok CHP'li yazar ve gazeteci konuyu köşelerine taşıdı.

O isimlerden biri de CHP'ye yakınlığı ile tanınan Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar oldu. Kongar, köşesinde başörtüsüne karşı skandal ifadeler kullanarak, konuyu sözde ele aldı.

'SIKMABAŞ' BENZETMESİ



Asıl sorunun başörtüsü olmadığını bunun 'Türban' olduğunu iddia eden Kongar, şu ifadeleri kullandı;

"Sorunun adı, "Başörtüsü" sorunu değil, "Türban" sorunu veya halk arasındaki deyişle "Sıkmabaş" sorunudur. Çünkü "Başörtüsü" yüzyıllardır Türkiye'de, özellikle köylerde, ama kasabalarda ve kentlerde de, kadınların genellikle dışarı çıkarken, bazen evin içinde de başlarına örttükleri bir örtüdür.

'SİYASAL SİMGE'



Türban ise Siyasal İslam'ın bir simgesi olarak yaşamımıza girmiştir. Dolayısıyla sorun geleneksel bir "Başörtüsü" kullanma sorunu değil, Siyasal İslam'ın simgesi olan "Türban"ın kamu hizmeti yapan kadınlar tarafından kullanılması sorunudur. Hem kadını ikinci sınıf olarak gören ve örtmek isteyen erkek egemen kültür tarafından hem de Siyasal İslam'ı toplumsal ve kamusal yaşamda görünür ve egemen kılmak isteyen dini siyasal olarak istismar eden politikacılar tarafından (emperyalizmin de desteğiyle) sorun haline getirilmiştir."