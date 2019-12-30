En anlamlı, resimli yeni yıl kutlama mesajları: En güzel 2020 yeni yıl dilekleri sizlerle!

30.12.2019 16:35 - Güncelleme: 30.12.2019 16:35

2020'ye saatler kala yılbaşı heyecanı da arttı. En anlamlı, resimli yeni yıl kutlama mesajları merak edilmeye başlandı. En güzel 2020 yeni yıl dileklerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl mesajları arkadaşlara, akrabalara ve sevgililere gönderilecek. Yeni yıl heyecanını sevdikleri ile paylaşmak isteyenler çevresindekilere yeni yıl mesajları gönderecekler. Yeni yıl kutlama mesajlarını sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..





EN ANLAMLI, RESİMLİ YENİ YIL KUTLAMA MESAJLARI

Yeni yılın ilk günü umarım en mutlu günün olur. Çünkü önümüzdeki 364 gün boyunca varlığınızı tamamen göz ardı etmeyi düşünüyorum. İyi yıllar!





Acı ve gözyaşının daha güçlü olmamanıza yardımcı olduğunu söylüyorlar, bu yüzden ben de sana bu sene daha fazla gözyaşı ve acı diliyorum. Böylece geçen yıldan daha güçlü olabilirsin. Mutlu Yıllar!





Yılbaşından beş dakika önce bir pizza sipariş edeceğim ve geldiklerinde bu siparişi bir yıl önce verdiğimi söyleyeceğim. Mutlu yıllar!





Seni yeni yıl partisi için bir servet harcamaktan kurtardım. Hemen mail’lerine bak ve online yapacağımız partinin hazırlıklarına hemen başla. Mutlu yıllar!





EN GÜZEL 2020 YENİ YIL DİLEKLERİ

Artık sana daha fazla başarı dilemek istemiyorum. Zaten birçok şeyi başardın. Bu yıl benim olmalı. Bana mutlu yıllar dilerim!





Bu yıl senin yılın olacak, buna inanıyorum. Başta sağlık, mutluluk ve huzur, nice başarılar hep seninle olsun. Yeni yılın kutlu olsun!





Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle. İyi Yıllar..





Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!





Yeni yılın sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu yıllar!





Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!





Yeni yıla nasıl girersen öyle geçermiş diyorlar. Ben de yeni yıla seni gülümseterek başlamak istedim. :) Yüzünden gülücükler hiç eksik olmasın.