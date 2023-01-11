En az 4 en fazla 16 yıl hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Ö.U, "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Ü.Y, "kasten öldürmek" suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan M.Z. ve "kasten yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan R.Y'yi saklandıkları adreslerde yakaladı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "basit yaralama" suçundan 16 yıl 8 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S'yi yakaladı.

Ö.U, Ü.Y, M.Z, R.Y. ve B.S. işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

