"Cumhuriyet tarihinin en büyük yeşil alan adımı" olarak tanımlanan millet bahçeleri projesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2028'e kadar 100 milyon metrekare yeşil alana ulaşmayı hedefliyor.

Milyonların yaşadığı megakentte, kişi başına düşen yeşil alan miktarı açılan millet bahçeleri ile her geçen gün artıyor. Bugüne kadar İstanbul'a 15 millet bahçesi kazandırılırken, 2'si açılışa hazırlanıyor, 23'ünün ise yapım ve projelendirme aşamaları sürüyor.

Bu kapsamda, kentte Baruthane Millet Bahçesi, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi, Hoşdere Millet Bahçesi, Çırpıcı Millet Bahçesi, Başakşehir (Kayaşehir Kuzey Yakası) Millet Bahçesi, Ayazma Millet Bahçesi, Küçükçekmece Halkalı Millet Bahçesi, Zeytinburnu Millet Bahçesi, Nakkaştepe Millet Bahçesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi, Kayaşehir 1. Etap Millet Bahçesi, Pendik Millet Bahçesi, Sultanbeyli Millet Bahçesi, Ümraniye Millet Bahçesi ve Sultanbeyli Mimar Sinan B Tipi Mesire Alanı Millet Bahçesi'nin açılışı yapıldı.

Birinci etabı hizmete sunulan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin tamamlanması için çalışmalar sürerken, Beşiktaş Millet Bahçesi, Güngören Millet Bahçesi, Fatih Kara Surları Millet Bahçesi, Ümraniye Osmangazi Korusu Millet Bahçesi, Arnavutköy Bolluca Millet Bahçesi, Beyoğlu Küçükpiyale Millet Bahçesi, Beykoz Millet Bahçesi, Bayrampaşa Millet Bahçesi, Sancaktepe Samandıra Millet Bahçesi, Kağıthane Millet Bahçesi B Tipi Mesire, Samandıra Aydos Ormanı Millet Bahçesi, Bağcılar Sevgi Ormanı Millet Bahçesi, Güngören Güneştepe Millet Bahçesi, Pendik Burla Biraderler Korusu Millet Bahçesi, Alibeyköy Millet Bahçesi, Sultangazi Cebeci Millet Bahçesi, Şile Ayazma Plajı Millet Bahçesi ve Üsküdar Çocuk Köyü Millet Bahçesi'nin de yapımı devam ediyor.

Kartal Orhantepe Millet Bahçesi, Esenler Askeri Alan Kuzey TEM Tarafında Millet Bahçesi, Çekmeköy Millet Bahçesi ile Şile Millet Bahçesi projelendirme aşamasındayken, Çatalca Millet Bahçesi ve Silivri Millet Bahçesi açılışa hazırlanıyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MİLLET BAHÇESİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 7 Mayıs'ta düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi" ile 499 bin metrekarelik alanı kapsayan ilk etabının açılışı yapılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, o günden bu yana ziyaretçilerini ağırlıyor.

Tamamlandığında 2 milyon 818 bin 976 metrekarelik alanda faaliyete geçecek bahçeye şu ana kadar 10 bin 81 ağaç, 41 bin bitki dikildi. Diğer bölümlerinde altyapı ve yeşillendirme çalışmaları süren millet bahçesi, bütün etaplarıyla açıldığında dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olacak.

Bahçede İstanbul'un fethini temsilen, içinde 350 yıllık zeytin ile 50-60 yıllık ıhlamur ve çınarların da bulunduğu 145 bin 300 ağaç yer alacak. Millet bahçesine 9 ayrı noktadan girilebilecek.

Güney-kuzey yönünde yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda "Ab-ı Hayat Suyu" denilen bir yapay derenin bulunacağı bahçede, dere kenarlarında seyir terasları, piknik yapılabilecek alanlar ile dinlenme yerleri oluşturulacak. Bahçede yine bu istikamette 2,5 kilometre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolları da bulunacak.

Ayrıca, bahçede oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aşevi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri yer alacak. Bahçe, muhtemel bir afet durumundan 40 bin çadırın kurulabileceği ve 165 bin kişilik acil barınma alanının oluşturulabileceği bir kapasiteye sahip olacak.

BAŞAKŞEHİR 4 MİLLET BAHÇESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Başakşehir Millet Bahçesi, 37 bin metrekarelik kent meydanının hemen yanında 280 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Geniş yeşil alanları, oyun alanları, yürüyüş ve spor alanları, meyve ve lavanta, kamelyalar ile bahçesi bulunan parkta, özel filtre sistemiyle kendi kendini temizleyen 15 bin 600 metrekarelik biyolojik gölet de yer alıyor.

Göletin hemen yanı başında bulunan engelsiz yaşam odaklı Millet Kıraathanesi, okuma salonlarıyla her yaş grubundan bireye hizmet veriyor.

Kayaşehir 1. Etap Millet Bahçesi, 339 bin metrekare alanda ziyaretçilerini ağırlıyor. Bahçede, koruluk, 11 bin metrekare çocuk oyun alanı, 10 kilometrelik yürüyüş parkuru, 2,63 kilometrelik bisiklet yolu ve akıllı bisiklet istasyonları, dinlenme alanları ve 4 bin metrekarelik piknik alanı, 335 metrekare seyir terası, 1300 metrekare amfi tiyatro bulunuyor.

Parkta, renk, koku, ses ve tıbbi bitkilerin yer aldığı 1160 metrekarelik süs bahçeleri ile toplam 2 bin 800 metrekarelik 3 biyolojik göletin yanı sıra vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak 5 sosyal tesis ve 320 araçlık otopark yer alıyor.

Toplam alanı 39 bin 144 metrekare olan ve vadi görünümünü koruyan Ayazma Millet Bahçesi'nin 21 bin 420 metrekarelik bölümü yeşil alandan oluşuyor. Bahçede, mini futbol sahası, basket sahası, spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolu, farklı yaş gruplarına uygun ve temalarıyla çocuk oyun alanları, piknik alanları ve seyir terasları ile kıraathane yer alıyor.

Sürdürülebilirlik esasıyla hayata geçirilen ve 142 bin metrekare alan üzerine kurulan Hoşdere Millet Bahçesi, Osmanlı'dan esinlenilerek cami merkezli yapılaşma ile etrafında konut projeleri ile tasarlandı.

Bahçede bulunan ve Türkiye'de ilk defa uygulanan mimariyle inşa edilen 2 bin 500 kişilik caminin üç tarafı sularla çevrili. 7 bin 400 metrekare büyüklüğündeki biyolojik göletten gelen suların transfer edildiği havuz, camiye ayrı bir güzellik katıyor. 80 bin metrekare yeşil alanın yer aldığı bahçede, 34 farklı türde bin 900 ağaç, 5 bin metrekare etkinlik çayırı bulunuyor.

Park aydınlatmasını destekleyen güneş panellerinin yer aldığı parkta elektrikli araçlar için şarj istasyonu kuruldu. 4 elektrikli araç şarj ünitesinin bulunduğu istasyon, üzerindeki güneş enerji panelleri ile destekleniyor.

TÜRKİYE'NİN İLK MİLLET BAHÇESİ: 15 TEMMUZ MİLLET BAHÇESİ

Yaklaşık 1 asrı aşkın süre Türk askerine hizmet veren Metris Kışlası'nın yerine yapılan Esenler'deki 15 Temmuz Millet Bahçesi, Türkiye'nin ilk şehir parkı olma özelliğini taşıyor.

Büyük bir kısmı doğal yeşilliklerle kaplı olan 326 bin metrekare arazi üzerine kurulan bahçede, yürüyüş ve bisiklet yolları, sportif etkinlikler, piknik, çocuk oyun ve eğlence alanları, sosyal etkinlik alanları ile açık hava kitap okuma mekanları ve mescit yer alıyor.

Park içinde Hanımlar Konağı, 2. Bahar Kıraathanesi ve Kütüphane, Gençlik Merkezi, şifa bahçesi, hayvanat bahçesi, çeşitli hobi ve meyve bahçeleri de bulunuyor. Vatandaşlar, parkta özel taşlarla döşenmiş şifa bahçesinde yalın ayak yürüyerek stres atabiliyor.

ZEYTİNBURNU VE ÇIRPICI MİLLET BAHÇELERİ

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'ndeki taşınan askeri lojmanlardan boşalan ve park olarak düzenlenen Zeytinburnu Millet Bahçesi, ilçe sakinlerine şehrin içinde yeşil alan imkanı sunuyor.

Çocuk oyun ve etkinlik alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, yeşil alan, süs havuzları ile sosyal tesisin yer aldığı 63 bin metrekarelik alana kurulu millet bahçesinde, 15 Temmuz Şehidi Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün anısına hazırlanan kitabe de bulunuyor.

Toplam proje alanı yaklaşık 223 bin metrekare olan Çırpıcı Millet Bahçesi, 120 bin metrekare yeşil alan üzerinde 2 bin 934 ağaç bulunuyor. Park, 1200 metrekare koşu ve bisiklet yolu, 12 çocuk oyun alanı, süs havuzları, kamelyalar, 2 basketbol sahası, 7 fitness grubu ve bir mescitle vatandaşlara hizmet veriyor.

NAKKAŞTEPE MİLLET BAHÇESİ BOĞAZ MANZARASIYLA BÜYÜLÜYOR

Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen yanında 48 bin 676 metrekarelik alana kurulan Nakkaştepe Millet Bahçesi, boğaza nazır seyir teraslarıyla ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

Vaktini açık havada değerlendirmek isteyenler, deniz manzaralı mesire alanında piknik yapma imkanı bulurken, yürüyüş parkuru, dinlenme alanları, biyolojik göleti ve şelalesi ile bitki gösterim alanlarında doğayla iç içe bir gün geçiriyor.

Spor ve fitness alanları ile tenis kortu da bulunan millet bahçesi, açık ve kapalı oyun yerleri, macera parkuru, doğa kaşif atölyesi, zipline ve çim amfisi gibi alanlarıyla da çocuk ve erişkinlere yönelik aktiviteler sunuyor. Bahçede ziyaretçilerin araçlarını park edebilecekleri otopark da bulunuyor.

ÜMRANİYE MİLLET BAHÇESİ DOĞA DOSTU MANGAL ALANLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Ümraniye Millet Bahçesi, kurulduğu 330 bin metrekarelik alanda doğaya zarar vermeyen doğalgazlı mangal alanları ile tercih ediliyor.

Yürüyüş ve bisiklet yolları, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, 12 adet çocuk oyun alanı, gençlik atölyeleri, macera parkı, mini golf sahası, refleksoloji parkı, 2 bisiklet istasyonu ile birçok aktivite imkanı sunan bahçe, 10 seyir terası, seyir kulesi, geçiş köprüleri, yaklaşık 3 bin metrekarelik doğal şelalesi, meyve bahçesi, kentte yetişen ağaç türlerinin bulunduğu sergi alanı ve 45 kuş eviyle de doğayla iç içe geçirilen bir günü keyifli kılıyor.

Dört elektrikli aracın da vatandaşlara hizmet verdiği millet bahçesinde, internete ücretsiz erişim sağlanabiliyor. Restoran, kafeterya, büfe, gözleme ile et satış ünitelerinin de yer aldığı bahçe, ziyaretçilerin araçlarını rahat park edebilmeleri için 1000 araçlık otoparkı da bünyesinde barındırıyor.

ESKİ MADEN SAHASI PENDİK MİLLET BAHÇESİ'NE DÖNÜŞTÜ

Eskiden maden sahası olan 285 bin metrekarelik alan üzerine yapılan Pendik Millet Bahçesi, doğal ve yapay göletleri, 6 seyir terası, 5 bin 215 metrelik yürüyüş parkuru, 4 bin 600 metrekare ekstrem spor alanı, 7 bin 275 metrelik bisiklet yolu, 1300 kişilik amfi tiyatrosu, piknik alanları ve Adalar'ı gören manzarasıyla ilçede yaşayan vatandaşlar için bir cazibe merkezi haline geldi.

Geçmişte maden çıkarma işlemleri sonucu oluşan vadi ve göletler bugün ekstrem sporlara ev sahipliği yapabilecek alanlara dönüştürülürken, mevcut çitlerle korunan eski dinamit deposu da çocuklara permakültür ve ata tohumunun öneminin yansıtıldığı bir mimariyle bütünleştirildi.

Pendik Millet Bahçesi'nin kuzeyindeki kentle birleşen koru bölgesinden güneyindeki meydan kompleksine kadar tasarlanan setleri, Sultan Selim İnciri, kavak inciri, Boğaz çileği, Bayrampaşa enginarı, ahududu ve Çengelköy salatalığı gibi İstanbul'un unutulan meyve ve sebzelerine ayrıldı.

HALKALI, BARUTHANE VE YTÜ MİLLET BAHÇELERİ

Küçükçekmece Halkalı Millet Bahçesi, 98 bin metrekare alana, 1600 metre bisiklet ve 4 bin 500 metre yürüyüş yoluna sahip. Bünyesinde 4 bin 210 ağaç, 103 bin 506 çalı barındıran millet bahçesinde, 232 metrekare gölet ve süs havuzu ile 40 bin metrekare koru alanı da yer alıyor. Millet bahçesinde 180 kişi kapasiteli cami de bulunuyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Millet Bahçesi, sahip olduğu 240 bin 310 metrekare alanda 1284 ağaç bulundururken, bahçede 3 bin 560 metre yürüyüş yolu da yer alıyor.

Baruthane Millet Bahçesi, 59 bin 719 metrekareden oluşan alanda 1100 metre bisiklet ve 2 bin 100 metre yürüyüş yoluyla hizmet verirken, 515 ağaç ile 10 bin çalıyı da bünyesinde barındırıyor.

SULTANBEYLİ'NİN MİLLET BAHÇELERİ

Sultanbeyli Millet Bahçesi, 67 bin 100 metrekarelik sahada çocuk oyun alanları, koşu parkuru, çok amaçlı spor kompleksleri, millet kıraathanesi ile ilçe sakinlerine doğal bir yaşam alanı sunuyor.

Sultan Korusu olarak da bilinen 127 bin metrekarelik Sultanbeyli Mimar Sinan B Tipi Mesire Alanı Millet Bahçesi ise ahşap köprüleri ve biyolojik göleti ile doğal yaşam ortamından izler taşıyor. Çevreci pişirme ünitelerinin bulunduğu piknik alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlayan millet bahçesinde çocuk oyun yerleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, seyir terasları, ibadethane, restoran ve kütüphane de bulunuyor.

MİLLET BAHÇELERİ AÇIK HAVADA VAKİT GEÇİRMEK İSTEYENLERİN UĞRAK NOKTASI

Eşi ve torunuyla Pendik Millet Bahçesi'ndeki piknik alanında kahvaltı yapan Cavit Babadağ, AA muhabirine, uzun yıllar Pendik Millet Bahçesi'nin yerindeki maden sahasında çalıştığını, burayı özlediği için sık sık geldiğini söyledi. Babadağ, millet bahçesinin çok güzel olduğunu, bu kadarını ummadıklarını dile getirdi.

Ailesi ve arkadaşlarıyla Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne gelen Fırat Keleş de normalde Sancaktepe'de oturduğunu, böyle bir manzara başka bir yerde olmadığı için haftada birkaç kez geldiklerini söyledi.

Engelli kızı Asel ile Küçükçekmece'den Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni görmeye gelen Aysel Aslan da çok güzel bulduğu millet bahçesinde özellikle gerçeğini aratmayacak şekilde yapılan şelaleyi beğendiğini ifade etti.

Avcılar'dan geldiği Ümraniye'deki millet bahçesinde arkadaşlarıyla mangal yapan Selahattin Özaydın ise doğalgazlı mangal alanlarıyla ilgili, "En azından orman yangınlarının önüne geçilmiş oluyor." dedi.

Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde arkadaşlarıyla kahvaltı yapan Tuğba Erkan, ilçedeki küçük parkların yetersiz olduğunu, burası yapıldığından beri devamlı geldiklerini belirterek, "Bizim için bir nefes alma alanı, hepimizin ortak buluşma noktası oldu." dedi.

Meslektaşlarıyla birlikte çocuklarını pikniğe getiren anaokulu öğretmeni Ayşe Yalçın, tatile çıkan çocuklarının açık havada enerji attığını, güvenli bir ortamda top oynadıklarını, skuter sürdüklerini anlattı.

Başakşehir Millet Bahçesi'nde yakınlarıyla vakit geçiren Filiz Sönmez, kış mevsiminde parkın kapalı alanlarını yaz aylarında ise açık alanlarını tercih ettiklerini belirterek, "İstanbul gibi kalabalık bir şehirde bizlerin nefes alabileceği, komşularımızla akrabalarımızla gezebileceğimiz bir yerin olması çok güzel." ifadesini kullandı.

15 Temmuz Millet Bahçesi'ne gelen Refika Çevik, bahçeyi çok güzel bulduğunu, sevdikleriyle keyifli vakit geçirdiğini söyledi. Arkadaşı Aygül Selvi de "Buranın halkı için çok büyük bir avantaj. Çok yeşil alan olmadığı için millet bahçeleri bizim için kurtuluş. Böyle yerlerin artmasını istiyoruz." diye konuştu.

