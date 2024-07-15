Kimi bedeniyle tankları durdurdu, kimi kendini kurşunlara siper etti. İçlerinde üniversite öğrencileri de vardı. En gençleri ise 15 yaşındaki işçi Halil İbrahim Yıldırım'dı.

BABA-OĞUL BİRLİKTE ŞEHİT OLDU

Darbenin en genç şehitlerinden bir diğeri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 16 yaşında hayatını kaybeden lise öğrencisi Abdullah Tayyip Olçok oldu. Darbe girişiminin yaşandığı gece Altunizade'deki evinde olan siyasi iletişim kampanyalarının duayeni Erol Olçok, kendisiyle köprüye gitmek isteyen oğluna ısrarla "Evde kal" dedi. Ancak Abdullah Tayyip, babasının ısrarına aldırmayarak, darbecilere karşı onunla yan yana mücadele etmek için köprüye gitti. Olçok, Kısıklı'da, "Bu vatan bizim, kimse bu vatanı bizden alamaz. Köprüde sorun büyük arkadaşlar, orayı almamız lazım" diyerek, vatandaşları köprüye yönlendirdi. Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip, darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu hayatlarını kaybetti. Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip'in cenazeleri, Karacaahmet Mezarlığı'na yan yana defnedildi.

FETÖ'cü alçaklar tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen, o gece şehit edilenlerin acısı dinmiyor. Sevdikleriyle bile vedalaşamadan evlerinden çıkan kadın, çocuk, yaşlı, genç her yaştan ve her meslekten vatandaşların arasında gençler ön saflarda yerini almıştı. İşte vatan için canlarını hiçe sayan gençler...

HENÜZ 16 YAŞINDAYDI



Malatyalı Engin Tilbaç, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'meydanlara inin' çağrısıyla birlikte dışarı çıktı. Tilbaç, Sultangazi'deki Baştabya Kışlası önüne giderek darbecilerin karşısına dikildi. Kışladan çıkış yapan tankları engellemek isterken şehit edilen Engin Tilbaç'ın ailesi, memleketleri Malatya'da tatildeydi. Çocuklarından 3 gün boyunca haber alamayan zihinsel engelli anne ve fiziksel engelli babaya, aranan oğullarının acı haberini Adi Tıp verdi. Adli Tıp ekiplerinin yaptığı DNA testi sonucunda kışla önünde tanklarla şehit edilen siviller içinde Sultangazili 16 yaşındaki Engin Tilbaç da bulundu. Şehit Tilbaç'ın cenazesi, 21 Temmuz'da memleketi Malatya'ya götürülerek Pütürge'de defnedildi. Şehidin ismi, Adıyaman'da bir anaokuluna verildi.

SAĞIR VE DİLSİZ KAHRAMAN

Darbe girişimini öğrendikten sonra babasıyla evlerinden çıkarak Atatürk Havalimanı'ndaki darbecilere karşı direnen 21 yaşındaki sağır ve dilsiz Erhan Dündar, sabaha doğru evlerine dönmek isterken Sultangazi'deki Baştabya Askeri Kışlası önünde darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda kalan Dündar, 25 Temmuz'da şehit oldu. Dündar'ın naaşı, Sultangazi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

15 TEMMUZ'UN EN GENÇ ŞEHİDİ



FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Müdürlüğü önünde hayatını kaybeden 15 yaşındaki işçi Halil İbrahim Yıldırım, en genç şehit olarak kayda geçti. Şanlıurfalı 5 çocuklu bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Yıldırım, İstanbul Bayrampaşa'da zorlu bir hayat mücadelesinin içerisinde gözlerini dünyaya açtı. Eğitim hayatını ortaokulda sonlandırmak zorunda kalan ve bir oto galeride çalışmaya başlayan Halil İbrahim, Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde babasının yanında şehit oldu.

ÜNİVERSİTELİ ŞEHİT



Üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Mustafa Direkli, darbe girişimi sırasında Tuzla'daki Orhanlı Gişelerinde şehit oldu. Okan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Direkli, darbe girişimini öğrendikten sonra arkadaşlarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için yola çıktı. Direkli, Orhanlı Gişeleri'nde kendilerini engellemeye çalışan darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu şehit oldu. Şehidin cenazesi, Şanlıurfa'da toprağa verildi.

SIRTINDAN VURULDU

20 yaşındaki Burak Cantürk, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Çengelköy'de şehit oldu. Tatil dönemlerinde Çengelköy'deki bir kuru fasulyecide garsonluk yapan Balıkesir Üniversitesi İşletme Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Cantürk, darbe girişiminin yaşandığı gece, babası ve kardeşiyle otomobile bindiği sırada açılan ateş sonucu sırtından vuruldu. Ümraniye'de hastaneye götürüldüğü sırada babasının kucağında hayatını kaybeden Cantürk'ün cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK

26 yaşındaki Fatih Satır, pilot olma hayalleri kuruyordu. Pilotluk sınavını kazanmış, mülakata girmeyi bekliyordu. "Baba ölmek var, dönmek yok. Hakkını helal et. Şehit olmaktan geriye dönüş yok. Sizi çok seviyorum" diyerek yola çıktı. Sarıyer'den İstinye'deki Borsa İstanbul'un önüne geldi. Hain darbecilerin açtığı yaylım ateşi sonucu şehit düştü. Fatih Satır'ın cenazesi İstinye Aile Kabristanlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı