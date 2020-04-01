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En genç sakini 53 yaşında olan mahallede sessizlik hakim

Konya'nın Hadim ilçesinde, sakinlerinden en genci 53 yaşında olan 59 nüfuslu Oduncu Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma sınırlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

AA01 Nisan 2020 Çarşamba 13:41 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 13:41
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Hadim ilçesine 15 kilometre uzaklıkta, Toros Dağları'nın eteklerinde kurulu ve Büyükşehir Yasası'ndan önce köy statüsünde bulunan mahallede, en genci 53 yaşında olmak üzere 59 kişi ikamet ediyor.

Yüksek yaş ortalamasıyla dikkati çeken Oduncu Mahallesi'nde yaşayanlar, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından evlerinden dışarı çıkmıyor.

Bir bakkalı bile olmadığı için daha önce ihtiyaçlarını ilçeye giderek karşılayan mahalle sakinlerinin alışverişini, 53 yaşındaki muhtar Cengiz Coşkun yapıyor.

- "HERKES EVİNDE OLDUĞU İÇİN KÖY OLDUKÇA SESSİZ"

Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallenin yaş ortalamasının 65'in üzerinde olduğunu söyledi.

Kendisinin mahallenin en genci olduğunu vurgulayan Coşkun, "Mahallede herkes 65 yaş üzeri olduğu için kimse dışarı çıkmıyor. Komşularımızın, bakkal ve eczane gibi siparişlerini ilçe merkezinden temin ediyorum. Getirip evlerine teslim ediyorum." dedi.

Kovid-19 nedeniyle kimsenin evinden çıkmadığını dile getiren Coşkun, "Mahallelimiz de zaten alınan tedbirlere harfiyen uyuyor. İhtiyaçları olduğunda beni arayıp söylüyorlar. Birisi bugün mutfak tüpünün bittiğini söyledi, aldık. Takıyorum, kontrol ediyorum. Bu ihtiyaçlarını karşılamak için her gün ilçeye gidiyorum. Herkes evinde olduğu için köy oldukça sessiz ve sakin. Kimse dışarı çıkmıyor. Köy halkı kurallara uyuyor, evde kalıyor." diye konuştu.

Televizyonda, şehirlerde bazılarının kurallara uymadığını gördüğünde üzüldüğünü anlatan Coşkun, "Bu tehlike bitecek, sabretmemiz lazım. Herkes evinde dursun." çağrısında bulundu.

Mahalle sakinlerinden 85 yaşındaki Mevlüt Arçelik ise penceresinden doğayı izlediğini ifade etti.

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