Rize'nin Hemşin ilçesinde dün saat 12.02'de 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 12,85 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Rize'nin yanı sıra Erzurum, Ardahan, Rize ve Trabzon'da da hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

EN AZ RİSKLİ İLLER

Türkiye'de deprem haritasında en az riskli iller 4. ve 5. derece deprem bölgelerinde yer alıyor. 4. derece bölgesinde bulunan Rize'de, deprem olması şaşkınlıkla karşılandı. Türkiye Deprem Haritasına göre, deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman.

TRABZON DA HİSSETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Deprem Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon'dan da hissedildi. Herhangi bir olumsuz durumyok. Korkma nedeniyle 2 sağlık çağrısı alınmıştır" ifadelerini kullandı.

HEYELAN UYARISI

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ise, "Heyelan noktaları deprem sonrası daha akışkan olabılır. Riskli yerler varsa uyaracağız" dedi.

uzmanlar depremin kentin güneyindeki Artvin-Bayburt fayından kaynaklandığını ifade etti.

5 SORUDA RİZE DEPREMİ NASIL OLDU?

PROF DR. NACİ GÖRÜR: Çamlıhemşin-Şenköy/Rize'de 4,8 deprem. Bölgede fay gözükmüyor. Depremin güneyde Artvin-Bayburt arasından geçen doğrulu atımlı fayın etkisi ile oluşmuş KD-GB uzanımlı eğim atımlı faylar nedeni ile oluştuğunu düşünüyorum.

PROF. DR. OSMAN BEKTAŞ: Erzurum, Narman istikametinde uzanan kuzeydoğu doğrultulu sol yönlü Kuzeydoğu Anadolu Fay Zonu, Karadeniz'e kadar uzanıyor. Deprem, bu fay kuşağı içerisinde oluştu.

NEDEN FAZLA HİSSEDİLDİ?

PROF. DR. OSMAN BEKTAŞ: Rize dolgu üzerinde inşa edilmiş bir il. Dolgu da depremi 3 ila 5 kat daha büyütür. Bundan dolayı tüm Rize ile Trabzon sahili depremi olduğundan fazla hissetti.

HEYELANA NEDEN OLUR MU?

PROF. DR. OSMAN BEKTAŞ: Bu tür orta şiddetteki depremler, yamaçlarda heyelanlara yol açabilir. Bu da çok katlı binalar için tehlikelidir. Karadeniz'deki fayların hareketi oldukça yavaş. Bu nedenle, deprem üretme aralıkları uzun oluyor.

DAHA BÜYÜĞÜ YAŞANIR MI?

PROF. DR. AHMET ERCAN: Karadeniz kuşağı Artvin'den Kırklareli'ne hatta Bulgaristan sınırına kadar Türkiye'nin en güvenli kıyı kesimidir. Hele bu Doğu Karadeniz olursa güvenlik daha da artar. Rize'de bugüne kadarki en büyük deprem oldu. Depremin olduğu yer ikincil bir kırık. Bu kırık Kuzey Anadolu kırığına koşut değil ona yaklaşık olarak dikey ve yaşlı bir kırık. Üretebileceği en büyük deprem bu. Daha büyük bir deprem oluşmaz.

RİZE'DE İLK DEPREM Mİ?

Rize'de 3 Ekim 2015'te saat 13.14'te, 3,1 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Depremin merkez üssü Çayeli ilçesi Ormancık Köyü'ydü.

DEPREM ÖNCESİ 'HAFİF SARSINTI' UYARISI

Google'nin Deprem Uyarı Sistemi, telefonların içindeki sensörler aracılığıyla sismik dalgaları algılayıp, deprem dalgalarının hızını ve büyüklüğünü belirleyerek uyarı mesajı gönderiyor. Rize depreminde de bu sistem, kullanıcıları bilgilendirdi. Kullanıcılara giden mesajda, 'Hafif sarsıntı bekleniyor' uyarısı yer aldı. Google deprem uyarı sisteminden yararlanmak için, kablosuz bağlantı veya veri bağlantısı açık olmalı.

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