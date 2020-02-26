26 Şubat 2020 Çarşamba09:47 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 09:47

İngiliz gazetesi Daily Express, 10 Nisan’da başlayacak Paskalya tatilini yurtdışında geçirmeyi planlayanlar için koronavirüs tehdidi açısından en güvenli ülkeleri belirledi. 500 bin tirajlı gazete, tatil için en güvenli 6 ülke arasında Türkiye’yi de gösterdi. Haberde, tıbbı ve seyahat uzmanlarınca ülkelerin risk durumu, virüsün görülme sayısına göre dünya haritasına da yer verildi. Haritada, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 6 ülkenin güvenirliliği yeşil renkle işaretlendi. 500 bin tirajlı gazetenin günlük 2 milyon kişinin ziyaret ettiği internet sitesinde de yer alan Aimee Robinson imzalı haberde, şu sözlere yer verildi:

32 ÜLKEYE ULAŞTI

“Koronavirüs artık dünya çapında 32 ülkede tespit edilen küresel bir salgındır. Korku arttıkça, birçok tatilci seyahat planlarını iptal ediyor. Ancak, virüs korkusu sizi Paskalya tatilinizde dinlenmenizi engellememelidir. İşte keyfini çıkarabileceğiniz en güvenli altı tatil yeri.”

TÜRKİYE ‘YEŞİL’ HATTA

Haberde ‘seyahat etmek için en güvenli yerler’ olarak Türkiye, Polonya, Macaristan, Meksika, Barbados ve Jamaika gösterildi. Haberde kırmızıyla gösterilen en riskli ülkeler ise şöyle sıralandı: Çin, Singapur, Japonya, Honkong, Tayland, Güney Kore, Tayvan ve Malezya. Aralarında Türk turizminin en önemli rakipleri olan İtalya, İspanya, Mısır ve Fransa’nın da bulunduğu 21 ülke ise virüse rastlanma sayısına göre koyulaşan sarı renkle işaretlenerek dikkat çekildi. 21 ülke şöyle: Vietnam, Almanya, ABD, Avustralya, Fransa, Macau, İngiltere, BAE, Kanada, Filipinler, İtalya, Hindistan, Rusya, İspanya, Kamboçya, İsveç, Nepal, Belçika, Srilanka, Finlandiya ve Mısır.

Türkiye ile birlikte ‘yeşil’ renkte gösterilen Polonya, Macaristan, Meksika, Barbados ve Jamaika tatil için güvenli ülke ilan edildi.

YÜKSEKOVA’YA HİLTON

Hilton, Türkiye’de üç yeni bölgede otel açmaya hazırlanıyor. Hilton bu yatırımlarıyla Hopa, Yüksekova ve Erzurum’da yatırım yapan ilk uluslararası otel zinciri markası olacak. Hilton EMEA İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Carlos Khneisser “Türkiye´de, özellikle yeni pazarlara öncülük etme yönünde güçlü bir geçmişimiz var. Otel açacağımız bu bölgelerde istihdam ve ekonomik katma değer yaratacak olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. 154 odalı DoubleTreeby Hilton Hopa ve 176 odalı Hilton Yüksekova’nın 2021’in ilk aylarında, 174 odalı Hilton Garden Inn Erzurum’un ise 2022’de hizmete girmesi planlanıyor.

WAYPOINT’TEN YATIRIM

İsviçreli çok uluslu yatırım şirketi Waypoint turizm yatırımına geliyor. Şirketin Türkiye’de 5 milyon dolarlık bir yatırım yapmaya hazırlandığı ve bunun için alt yapı çalışmalarına başladığı öğrenildi. Şirketin Konya ve civarında 50 bin ila 140 bin metrekarelik arazi baktığı ve çeşitli görüşmeler gerçekleştiği de ifade edildi.Yapılması planlanan tesiste orman kampı şeklinde psikolojik destek, rehabilitasyon, hizmeti verilecek. Özellikle depresyon ağır bunalım sorunları yaşayan kişilerin bu tesiste tedavi edilmesi hedefleniyor. Rusya ve Kazakistan’da termal yatırımları olan şirketin, Avrupa’da da hastane yatırımları bulunuyor.

BOŞLUĞU TÜRKİYE DOLDURACAK

Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel, WIN EURASIA Fuarı’nın tanıtıldığı toplantıda koronavirüsün iş açısından ve bir organizatör için felaket olduğunu belirterek, “Çünkü bizde çok Çinli misafir ve üreticiler var ama boşluğu Türkiye dolduracak” dedi. Kühnel fuarın 12-15 Mart’ta TÜYAP’ta düzenleneceğini söyledi.

5 MİLYON ŞİRKET RİSK ALTINDA

Veri analitiği şirketi Dun&Bradstreet, koronavirüsün etkilerini değerlendiren bir rapor açıkladı. Virüsün ekonomik etkisinin iki senaryoya göre analiz edildiği raporda, Fortune 1000’de yer alan 938 küresel devin de yer aldığı 5 milyon şirketin virüsün etkilediği bölgede tedarikçisinin bulunması dolayısıyla risk altında olduğuna dikkat çekildi.

(Akşam)