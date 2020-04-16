En güzel 23 Nisan şiirleri burada! 23 Nisan 2020 için 2 kıta ve 3 kıtalık kısa şiirler

16 Nisan 2020 Perşembe 14:19 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 14:19

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşması ile öğrenciler 23 Nisan şiirleri ile ilgili araştırma yapıyorlar. Bu sene koronavirüs salgını nedeni ile buruk bir şekilde kutlanacak 23 Nisan 2020 Çocuk Bayramı için öğrenciler 2 kıtalık ve 3 kıtalık kısa şiir arayışına girdiler. EBA TV üzerinden eğitimlerine uzaktan devam eden öğrencilerden öğretmenleri de 23 nisan şiiri ezberlemelerini istiyor. 23 Nisan ile ilgili en güzel ve kısa şiirleri sizle için derledik.

Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT çocukların 23 Nisan çoşkusunu eve taşımak için çalışıyor. Bazı özel okullar ve kuruluşlar da 23 Nisan için çalışmaları yapıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da heyecanla bekleniliyor. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında eğitimlerine evde devam eden öğrenciler 23 Nisan şiirlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kısa şiirler...

23 NİSAN ŞİİRİ (3 KITALIK)

23 Nisan

Şu yirmi üç Nisan’ı, Ne kadar çok severim.

Neden diye sorsalar; Kendi bayramım derim.



Hiçbir bayram veremez bana onun tadını,



Ata’m çocuk bayramı koymuş onun adını.



Yaşa 23 Nisan,

Sevinmeyen yok inan,



Saçtığın mutlulukla,

Neşe doluyor her yan.

3 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

İşte 23 nisan

Geldi yine büyük bayram

İnsanlara Neşe katan

Atamızdan armağan

Herkes bekler bu anı

Sokaklarda bahar havası

İçlerde sevgi ataya saygı

Bayraklar kaplar her yanı

Bu gün güneş değil

bayrak açsın

Dereler su gibi değil

Gür gür aksın

3 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Bugün, Atatürk’ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

23 NİSAN ŞİİRLERİ

Bugün sen de bayrağım,

Daha şanlı dalgalan.

Bugün büyük bayramım

Bugün 23 Nisan.

Bugün başta talihim

Ve milletim uyandı

Ankara’nın bağrında

Bir sönmez ateş yandı.

Aydınlattı yurdumu

Dağıldı alev alev

Bugün kalktı ayağa

Uyuklayan koca dev.

Bugün bana Ata’mdan

En büyük bir armağan.

Bugün büyük bayramım

Bugün 23 Nisan… (İ.Hakkı TALAS)





***

23 Nisan…

Yurdu koruyan,

Yarını kuran,

Sen ol çocuğum.

Eskiyi unut,

Yeni yolu tut,

Türklüğe umut,

Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,

Öndere inan,

Sözünü tutan,

Sen ol çocuğum.

Küçüksün bugün,

Yarın büyürsün

Her işte üstün

Sen ol çocuğum.

Çalışıp öğren,

Her şeyi bilen

Yurduna güven

Sen ol çocuğum. (Hasan Ali YÜCEL)

***

23 Nisan

Sana armağan etti,

Ata bu güzel günü,

23 Nisan bugün,

Çocuk Bayramı günü.

Sevin, oyna, gez, dolaş,

Senin bayramın bugün.

Bayrağı sev arkadaş.

Dalgalandıkça öğün. (R.Gökalp ARKIN)

***

23 Nisan

Bugün 23 Nisan

Atatürk’ten armağan

Sevinelim coşalım

Neşelenip taşalım.

Kağıt fener yapalım

Sınıflara asalım

Süsleyerek her yanı

Kutlayalım bayramı

***

23 Nisan

Egemenlik bizimdir,

Düğün şenlik bizimdir,

Bu esenlik bizimdir,

Geldi 23 Nisan

Coşalım, sevinelim,

Süslenip giyinelim,

Coşkuyla övünelim,

Geldi 23 Nisan

Bayrakları alalım,

Alanlara dalalım,

Hepimiz bir olalım,

Geldi 23 Nisan. (Hadi Besleyici)

***

23 NİSAN

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,

Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.

Bugün çocuklar güzel.

Bugün sokaklar güzel...

Elimizden tutan her el

Daha sağlam

Daha mavi gökyüzü;

Bayraklar daha yakın.

Bakın: geçiyor yarının büyükleri;

Şarkılar tutuyor gökleri. (Adnan ARDAĞI)

***

23 NİSAN

Sevinçliyiz hepimiz,

Taştı bugün neşemiz.

Eğleniriz, güleriz,

Geldi 23 Nisan.

Süsleriz biz her yanı,

Geldi çocuk bayramı.

Atatürk'ün armağanı,

Yaşa 23 Nisan. (HAKKI ERCAN)

***

23 NİSAN

Sana armağan etti,

Ata bu güzel günü,

23 Nisan bugün,

Çocuk Bayramı günü.

Sevin, oyna, gez, dolaş,

Senin bayramın bugün.

Bayrağı sev arkadaş.

Dalgalandıkça öğün. (R.Gökalp ARKIN)

***

23 Nisan günü

Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilân

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti (İ. Hakkı SUNAT)

***

Türk milletinin gönlünde, bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl evlerde kutlanacak. Corona virüs önlemleri nedeniyle bu yıl 23 Nisan 'evde bayram' temasıyla bir çok devlet kurumu ve özel kuruluşlar tarafından kutlanacak. 23 Nisan Perşembe gününe denk gelen kutlamalar televizyon yayınları, sosyal medya ve internet yayınları ile kutlanacak.

23 NİSAN ETKİNLİKLERİ NASIL YAPILACAK?

Her yıl yurt içinde ve yurt dışındaki temsilciliklerde, bütün kurumlarda ve okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yılki etkinlikleri geçmiş yıllarda yapılan kutlamalardan tamamen farklı olacak.

100. YIL VİDEOSUNDA SEN DE KATIL

"Evde kal" çağrısına uyarak 100. yıl coşkusunu yaşamak için iki ayrı davette bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, imkanı bulunan herkesi, 20 Nisan Pazartesi TBMM'nin 100. yılı, milli irade ve Milli Mücadele'yi konu alan kişisel videolarını sosyal medyadan yayımlamaya çağırdı.

Şentop, 19 Nisan akşamı ilan edilecek ortak etiketle yayımlanacak videolardan, en çok beğeni alan ilk 500'üne, TBMM 100. Yıl İcra Komitesi tarafından kitaplar hediye edileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Şu günlerde herkesin evde kalarak bu anlamlı yıl dönümünü kutlama arayışı ve heyecanına yönelik bir davetimiz daha var. 23 Nisan 2020 akşamı, birçok yabancı parlamento başkanının ve misafirin de katılımıyla TBMM'nin bahçesinde, farklı şehirlerimizden canlı katılımlarla da renklenen ve yüz yıllık Meclis tarihimizi anlatan güçlü bir gösteri eşliğinde büyük bir resepsiyon planlamıştık. Şimdi onun yerine, bütün vatandaşlarımızın bir şekilde katılabileceği, aynı dakikalarda bütün herkesin kalbinin aynı duygularla atacağı bir davetimiz var. 23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21.00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. yıl coşkusunu, İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Aynı saatte görsel medyamız İstiklal Marşı yayınıyla bu coşkuya eşlik edecek. Milli Mücadele’nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100. yılın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım."

MEB 23 NİSAN'A HAZILIK YAPIYOR

Bakan Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili hazırlıklar yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"23 Nisan günü için çok ciddi hazırlıklarımız var. Yarışmalarımız, bazı yayınlarımız olacak. TRT EBA Televizyonu o günkü yayın içeriğini tümüyle 23 Nisan kutlamasına ayıracak. 100. yıl olduğu için ayrı bir önemi var 23 Nisan'ın. TBMM Başkanımız bu konuda hazırlıklar yapıyor. Bizim de Milli Eğitim Bakanlığı olarak her sene yaptığımız işi daha bir gayretle, 100. yıla yakışır şekilde yapmamız ve bu bayramın neşesini, niye önemli olduğunu ev ev, okul okul, çocuk çocuk hepsine iletmemiz lazım. Öğretmenlerimizin ailelerle irtibat halinde evlerde neler yapılabileceği, evlerin nasıl süsleneceği ki EBA'da süslemeyle ilgili programlar olacak. Bununla ilgili marş hazırlığımız var. İstiyorum ki çocuklar o gün bayramı hissetsin. Dünyadaki çocuklardan mesajlar alacağız. Onlarla ilgili hazırlıklarımız sürüyor. 23 Nisan'da bütün dünyaya güzel bir mesajımız olsun. Bütün öğretmenlerimiz çocuklarımıza güzel gülümsemelerini bir şekilde hissettirsin."

23 NİSAN COŞKUSU TRT İLE EVLERDE

23 Nisan Şenliği yayınlarını bu yıla özel farklı bir formatta hazırlayan TRT, hem geçmiş yılların en güzel bölümlerini hem de çocukların Türkiye'nin her köşesinden göndereceği videoları ekrana getirecek.TRT, bu yılki şenlik yayınında, hem geçmiş yılların en güzel bölümlerini hem de çocukların Türkiye'nin her köşesinden göndereceği videoları ekrana getirecek. TRT’nin 42'ncisini düzenlediği Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği yayınları ile evler daha da şenlenecek. TRT yayınladığı duyurularla çocukları, camlarını Türk bayraklarıyla süslemeye, şarkı söylemeye, şiir okumaya, gösteri yapmaya ve bunları kaydedip TRT'ye göndermeye davet etti.

Çektikleri videoları "www.trt23Nisan.com" adresine yükleyen çocukları tüm Türkiye, TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde TRT ekranlarından izleyecek. 23 Nisan Çocuk Şenliği, TRT1 özel yayınında ve TRT Çocuk'ta ise gün boyu yayınlanacak. Videolarını gönderen çocuklara teşekkür belgesi gönderilecek. TRT ayrıca çocukların ve ailelerin video çekerken dikkat etmesi gereken hususları ve katılım şartlarını "www.trt23Nisan.com" adresine yayınladı.