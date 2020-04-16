En güzel 23 Nisan şiirleri burada! 23 Nisan 2020 için 2 kıta ve 3 kıtalık kısa şiirler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşması ile öğrenciler 23 Nisan şiirleri ile ilgili araştırma yapıyorlar. Bu sene koronavirüs salgını nedeni ile buruk bir şekilde kutlanacak 23 Nisan 2020 Çocuk Bayramı için öğrenciler 2 kıtalık ve 3 kıtalık kısa şiir arayışına girdiler. EBA TV üzerinden eğitimlerine uzaktan devam eden öğrencilerden öğretmenleri de 23 nisan şiiri ezberlemelerini istiyor. 23 Nisan ile ilgili en güzel ve kısa şiirleri sizle için derledik.
Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT çocukların 23 Nisan çoşkusunu eve taşımak için çalışıyor. Bazı özel okullar ve kuruluşlar da 23 Nisan için çalışmaları yapıyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da heyecanla bekleniliyor. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında eğitimlerine evde devam eden öğrenciler 23 Nisan şiirlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kısa şiirler...
23 NİSAN ŞİİRİ (3 KITALIK)
23 Nisan
Şu yirmi üç Nisan’ı, Ne kadar çok severim.
Neden diye sorsalar; Kendi bayramım derim.
Hiçbir bayram veremez bana onun tadını,
Ata’m çocuk bayramı koymuş onun adını.
Yaşa 23 Nisan,
Sevinmeyen yok inan,
Saçtığın mutlulukla,
Neşe doluyor her yan.
3 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
İşte 23 nisan
Geldi yine büyük bayram
İnsanlara Neşe katan
Atamızdan armağan
Herkes bekler bu anı
Sokaklarda bahar havası
İçlerde sevgi ataya saygı
Bayraklar kaplar her yanı
Bu gün güneş değil
bayrak açsın
Dereler su gibi değil
Gür gür aksın
3 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ
Sanki her tarafta var bir düğün.
Çünkü, en şerefli en mutlu gün.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
İşte, bugün bir meclis kuruldu,
Sonra hemen padişah kovuldu.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
Bugün, Atatürk’ten bir armağan,
Yoksa, tutsak olurduk sen inan.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
23 NİSAN ŞİİRLERİ
Bugün sen de bayrağım,
Daha şanlı dalgalan.
Bugün büyük bayramım
Bugün 23 Nisan.
Bugün başta talihim
Ve milletim uyandı
Ankara’nın bağrında
Bir sönmez ateş yandı.
Aydınlattı yurdumu
Dağıldı alev alev
Bugün kalktı ayağa
Uyuklayan koca dev.
Bugün bana Ata’mdan
En büyük bir armağan.
Bugün büyük bayramım
Bugün 23 Nisan… (İ.Hakkı TALAS)
23 Nisan…
Yurdu koruyan,
Yarını kuran,
Sen ol çocuğum.
Eskiyi unut,
Yeni yolu tut,
Türklüğe umut,
Sen ol çocuğum.
Bizi kurtaran,
Öndere inan,
Sözünü tutan,
Sen ol çocuğum.
Küçüksün bugün,
Yarın büyürsün
Her işte üstün
Sen ol çocuğum.
Çalışıp öğren,
Her şeyi bilen
Yurduna güven
Sen ol çocuğum. (Hasan Ali YÜCEL)
23 Nisan
Sana armağan etti,
Ata bu güzel günü,
23 Nisan bugün,
Çocuk Bayramı günü.
Sevin, oyna, gez, dolaş,
Senin bayramın bugün.
Bayrağı sev arkadaş.
Dalgalandıkça öğün. (R.Gökalp ARKIN)
23 Nisan
Bugün 23 Nisan
Atatürk’ten armağan
Sevinelim coşalım
Neşelenip taşalım.
Kağıt fener yapalım
Sınıflara asalım
Süsleyerek her yanı
Kutlayalım bayramı
23 Nisan
Egemenlik bizimdir,
Düğün şenlik bizimdir,
Bu esenlik bizimdir,
Geldi 23 Nisan
Coşalım, sevinelim,
Süslenip giyinelim,
Coşkuyla övünelim,
Geldi 23 Nisan
Bayrakları alalım,
Alanlara dalalım,
Hepimiz bir olalım,
Geldi 23 Nisan. (Hadi Besleyici)
23 NİSAN
Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
Bugün çocuklar güzel.
Bugün sokaklar güzel...
Elimizden tutan her el
Daha sağlam
Daha mavi gökyüzü;
Bayraklar daha yakın.
Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
Şarkılar tutuyor gökleri. (Adnan ARDAĞI)
23 NİSAN
Sevinçliyiz hepimiz,
Taştı bugün neşemiz.
Eğleniriz, güleriz,
Geldi 23 Nisan.
Süsleriz biz her yanı,
Geldi çocuk bayramı.
Atatürk'ün armağanı,
Yaşa 23 Nisan. (HAKKI ERCAN)
23 NİSAN
Sana armağan etti,
Ata bu güzel günü,
23 Nisan bugün,
Çocuk Bayramı günü.
Sevin, oyna, gez, dolaş,
Senin bayramın bugün.
Bayrağı sev arkadaş.
Dalgalandıkça öğün. (R.Gökalp ARKIN)
23 Nisan günü
Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü
Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halkın sesi
Açıldı bu tarihte
Büyük Millet Meclisi
Bugün edildi ilân
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti (İ. Hakkı SUNAT)
Türk milletinin gönlünde, bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl evlerde kutlanacak. Corona virüs önlemleri nedeniyle bu yıl 23 Nisan 'evde bayram' temasıyla bir çok devlet kurumu ve özel kuruluşlar tarafından kutlanacak. 23 Nisan Perşembe gününe denk gelen kutlamalar televizyon yayınları, sosyal medya ve internet yayınları ile kutlanacak.
23 NİSAN ETKİNLİKLERİ NASIL YAPILACAK?
Her yıl yurt içinde ve yurt dışındaki temsilciliklerde, bütün kurumlarda ve okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yılki etkinlikleri geçmiş yıllarda yapılan kutlamalardan tamamen farklı olacak.
100. YIL VİDEOSUNDA SEN DE KATIL
"Evde kal" çağrısına uyarak 100. yıl coşkusunu yaşamak için iki ayrı davette bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, imkanı bulunan herkesi, 20 Nisan Pazartesi TBMM'nin 100. yılı, milli irade ve Milli Mücadele'yi konu alan kişisel videolarını sosyal medyadan yayımlamaya çağırdı.
Şentop, 19 Nisan akşamı ilan edilecek ortak etiketle yayımlanacak videolardan, en çok beğeni alan ilk 500'üne, TBMM 100. Yıl İcra Komitesi tarafından kitaplar hediye edileceğini belirterek şunları kaydetti:
"Şu günlerde herkesin evde kalarak bu anlamlı yıl dönümünü kutlama arayışı ve heyecanına yönelik bir davetimiz daha var. 23 Nisan 2020 akşamı, birçok yabancı parlamento başkanının ve misafirin de katılımıyla TBMM'nin bahçesinde, farklı şehirlerimizden canlı katılımlarla da renklenen ve yüz yıllık Meclis tarihimizi anlatan güçlü bir gösteri eşliğinde büyük bir resepsiyon planlamıştık. Şimdi onun yerine, bütün vatandaşlarımızın bir şekilde katılabileceği, aynı dakikalarda bütün herkesin kalbinin aynı duygularla atacağı bir davetimiz var. 23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21.00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. yıl coşkusunu, İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Aynı saatte görsel medyamız İstiklal Marşı yayınıyla bu coşkuya eşlik edecek. Milli Mücadele’nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100. yılın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım."
MEB 23 NİSAN'A HAZILIK YAPIYOR
Bakan Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili hazırlıklar yaptıklarını belirterek şunları söyledi:
"23 Nisan günü için çok ciddi hazırlıklarımız var. Yarışmalarımız, bazı yayınlarımız olacak. TRT EBA Televizyonu o günkü yayın içeriğini tümüyle 23 Nisan kutlamasına ayıracak. 100. yıl olduğu için ayrı bir önemi var 23 Nisan'ın. TBMM Başkanımız bu konuda hazırlıklar yapıyor. Bizim de Milli Eğitim Bakanlığı olarak her sene yaptığımız işi daha bir gayretle, 100. yıla yakışır şekilde yapmamız ve bu bayramın neşesini, niye önemli olduğunu ev ev, okul okul, çocuk çocuk hepsine iletmemiz lazım. Öğretmenlerimizin ailelerle irtibat halinde evlerde neler yapılabileceği, evlerin nasıl süsleneceği ki EBA'da süslemeyle ilgili programlar olacak. Bununla ilgili marş hazırlığımız var. İstiyorum ki çocuklar o gün bayramı hissetsin. Dünyadaki çocuklardan mesajlar alacağız. Onlarla ilgili hazırlıklarımız sürüyor. 23 Nisan'da bütün dünyaya güzel bir mesajımız olsun. Bütün öğretmenlerimiz çocuklarımıza güzel gülümsemelerini bir şekilde hissettirsin."
23 NİSAN COŞKUSU TRT İLE EVLERDE
23 Nisan Şenliği yayınlarını bu yıla özel farklı bir formatta hazırlayan TRT, hem geçmiş yılların en güzel bölümlerini hem de çocukların Türkiye'nin her köşesinden göndereceği videoları ekrana getirecek.TRT, bu yılki şenlik yayınında, hem geçmiş yılların en güzel bölümlerini hem de çocukların Türkiye'nin her köşesinden göndereceği videoları ekrana getirecek. TRT’nin 42'ncisini düzenlediği Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği yayınları ile evler daha da şenlenecek. TRT yayınladığı duyurularla çocukları, camlarını Türk bayraklarıyla süslemeye, şarkı söylemeye, şiir okumaya, gösteri yapmaya ve bunları kaydedip TRT'ye göndermeye davet etti.
Çektikleri videoları "www.trt23Nisan.com" adresine yükleyen çocukları tüm Türkiye, TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde TRT ekranlarından izleyecek. 23 Nisan Çocuk Şenliği, TRT1 özel yayınında ve TRT Çocuk'ta ise gün boyu yayınlanacak. Videolarını gönderen çocuklara teşekkür belgesi gönderilecek. TRT ayrıca çocukların ve ailelerin video çekerken dikkat etmesi gereken hususları ve katılım şartlarını "www.trt23Nisan.com" adresine yayınladı.