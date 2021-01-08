08 Ocak 2021 Cuma 11:17 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 11:17

En iyi Cuma mesajları ile ilgili araştırmalar hızlandı. Müslümanların bayramı sayılan bu mübarek günde, 'Hayırlı Cumalar' dilemek isteyenler en güzel, anlamlı, ayetli, resimli Cuma mesajları Whatsapp ve sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Siz de sevdiklerinizi yazılı, ayetli, anlamlı, en iyi cuma mesajları ile sevindirebilirsiniz. En güzel, anlamlı, ayetli, resimli Cuma mesajları: En iyi cuma mesajları burada!

AYETLİ, ANLAMLI VE EN İYİ CUMA MESAJLARI

Bugün rahmet, bugün bereket, bugün şefaat, bugün himmet bugün günlerin efendisi… Cumanız mübarek olsun…

Sevdikleriniz yanınızda dünyanız barış dolu olsun. Allah’ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah yolundan ayrılmayalım ne kadar sabrınızı zorlasalar da karşılarında gene sabır bulacaklardır hayırlı Cumalar.

Yeni gün ülkemize barış, sevgi, huzur ve kardeşlik getirsin. Bu cuma yeniden birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile olsun

Günlerin en kıymetlisi Cumadır. Cuma günü, bayram günlerinden ve aşure gününden daha kıymetlidir. Cuma, dünyada ve Cennette müminlerin bayramıdır. Hayırlı cumalar!

Cuma günü melekler mescidin kapılarına oturur, insanları geliş sırasına göre yazarlar. Sizin de isminizin yazılması dileğiyle.

Cuma geceniz mübarek olsun. Bu güzel Cuma gecesinde rahmetin gökyüzünden yağarken, sana açılan elleri ve çekilen salavatı şerifleri boş çevirme, dualarımızı kabul eyle Allah’ım.

Allah’ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

Ey İnsanoğlu! Gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu o dehşetli günler tövbe edin kardeşler Allah affeder..Hayırlı Cumalar.

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.

Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...