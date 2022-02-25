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'En güzel deve'ler jüri karşısına çıktı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen deve güzellik yarışmasında, Mustafa Oduncuoğlu'nun 'Ordinaryüs Kanka' adlı devesi, jüri tarafından birinci seçildi.

DHA25 Şubat 2022 Cuma 19:59 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 19:59
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Bayramiç ilçesinde yarın düzenlenecek deve güreşleri öncesinde Yıldırım Akbulut Meydanı'nda en güzel deve yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan develer ilçede gezdirildi, ortaya renkli görüntüler çıktı. 10 deve arasından Mustafa Oduncuoğlu'nun 'Ordinaryüs Kanka' adlı devesi jürinin oylarıyla birinci seçildi. Bayramiç'te yaşayan Habibe Yüksel'in devesi 'Efecan' ikinci, İbrahim Sivrikaya'nın devesi 'Sivri' ise üçüncü oldu. En güzel 3 deveye ödül olarak altın ve çeşitli hediyeler verildi.

Birinci seçilen devenin sahibi Mustafa Oduncuoğlu, devesinin üzerindeki havut ve çeşitli aksesuarlarının değerinin 50 bin lira olduğunu belirtti. (DHA)

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