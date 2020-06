En güzel Hadisli cuma mesajları! Peygamberimizin sözlerinden Hadisli Cuma günü mesajları

05 Haziran 2020 Cuma 09:47 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 09:47

En güzel Hadisli Cuma mesajları ile peygamber efendimizi anarak bu mübarek cuma gününü idrak etmek isteyenler sevdikleriyle cuma gününün heyecanını paylaşıyor. Milyonlarca Müslüman bu özel günde namaz ibadetlerini yapacak ve dualar edecek. Mübarek Cuma günü için hadisli cuma mesajlarını sizler için derledik. En güzel Hadisli cuma mesajları ve Peygamberimizin sözlerinden Hadisli Cuma günü mesajları haberimizde.

Cuma mesajları, hayırlı cumalar resimli mesajları ile mümin kardeşlerin cuma gününü kutlamak isteyenlerin gündeminde. Müslüman alemi olarak bayram saydığımız ve dua kapılarının açık olduğu bilinen Cuma günü yapılan ibadetler çok önemlidir. Özellikle Cuma günü içerisinde öyle bir vakit vardır ki Allah bu vakitte edilen duaları asla geri çevirmez. Müslümanlar için bayram niteliğinde olan bugün için hadisli cuma mesajları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sevdiklerinize Peygamberimizin sözlerinden Hadisli Cuma günü mesajları ile günün anlam ve önemini hatırlatabilirsiniz. İşte en güzel hadisli cuma mesajları

HADİSLİ CUMA MESAJLARI

1- "Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra, anne-babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar."

Hayırlı Cumalar

Hadis-i şerif

2- "Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhâcir de Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir."

Hayırlı Cumalar

Hadis-i şerif

3- 'İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.'

Hayırlı Cumalar

Hadis-i şerif

4- 'Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.'

Hayırlı Cumalar

Hadis-i şerif

5- 'İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz.'

Hayırlı Cumalar

Hadis-i şerif

6- '(Mü'min) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.'

Hayırlı Cumalar

Hadis-i şerif

7- 'Bizi aldatan bizden değildir.'

Hayırlı Cumalar

Hadis-i şerif

8- "Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır."

Hayırlı Cumalar

Hadis-i şerif

9- "Allah, her işte ihsanı (güzel davranmayı) emretmiştir.'

Hayırlı Cumalar

Hadis-i şerif

10- "Kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tövbe ve istiğfar ettiği zaman kalbi parlar. Günahtan dönmez ve bunu yapmaya devam ederse siyah nokta artırılır ve sonunda tüm kalbini kaplar. Allah'ın (Kitabında) 'Hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır.' (Mutaffifîn, 83/14.) diye anlattığı pas işte budur."

Hayırlı Cumalar

Hadis-i şerif

11- "Kim duyulsun diye iyilik yaparsa, Allah (onun bu niyetini herkese) duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa, Allah da (onun bu riyakârlığını herkese) gösterir."

Hayırlı Cumalar

Hadis-i şerif

12- "Mümin, yeşil ekine benzer. Rüzgâr hangi taraftan eserse onu o tarafa yatırır (fakat yıkılmaz), rüzgâr sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir; o, bela ve musibetler sebebiyle eğilir (fakat yıkılmaz). Kâfir ise sert ve dimdik selvi ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman (bir defada) söküp devirir."

Hayırlı Cumalar

Hadis-i şerif

13- "Dua, ibadetin özüdür."

Cumanız mübarek olsun

Hadis-i şerif

14- 'Sizden birinin, bir lokması düştüğünde onu alsın, temizleyip yesin, şeytana bırakmasın."

Cumanız mübarek olsun

Hadis-i şerif

15- "İyilik güzel ahlaktır; günah da içinde tereddüt uyandıran ve halkın bilmesini istemediğin şeydir."

Cumanız mübarek olsun

Hadis-i şerif

16- "Dünyada garip yahut yolcu ol."

Cumanız mübarek olsun

Hadis-i şerif

17- "Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri (mâlâyâniyi) terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir."

Cumanız mübarek olsun

Hadis-i şerif

18- "İnsanların Allah'tan en uzak olanı, katı kalpli kimselerdir."

Cumanız mübarek olsun

Hadis-i şerif

19- 'Mizana ilk konacak amel güzel ahlak ve cömertliktir.'

Cuma bayramınızı tebrik ederim

Hadis-i şerif

20- 'İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz.'

Cumanız mübarek olsun. Rabbim nice Cumalar göstersin

Hadis-i şerif

21- "Doğru olmayan birşey gördüğünüzde veya işittiğinizde, insanların heybeti, hakkı söylemekten sizi alıkoymasın."

Rabbim nice Cumalar göstersin

Hadis-i şerif

22- 'Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz.'

Hayırlı Cumalar olsun

Hadis-i şerif

23- 'Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.'

Tirmizi, Birr, 33

Hadis-i şerif

24- 'Allah a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun. Allah a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun.'

Buhari, Edeb, 31, 85; Müslim, İman, 74, 75.

Hadis

25- "Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur; kalan diğer yarısı hakkında ise Allah'tan korksun!"

(Heysemî, IV, 252)

Hz. MUHAMMED S.A.V

26- "Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimle amel etmezse, benden değildir. Evleniniz! Zira ben, diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuz ile iftihar edeceğim. Kimin maddî imkânı varsa, hemen evlensin. Kim maddî imkân bulamazsa, nafile oruç tutsun. Çünkü oruç, onun için şehveti kırıcıdır."

(İbn-i Mâce, Nikâh, 1/1846)

Allah'ın resulü hz. MUHAMMED

27- "Âmâ'ya veya yol sorana yol göstermen, sadakadır. Güçsüz birine yardım etmen, sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade edivermen sadakadır."

(İbn Hanbel, V, 152, 169.)

Efendimiz Hz. Muhammed

28- "Kimin bir kız çocuğu dünyaya gelir de onu toprağa gömmeden, horlamadan ve üzerine erkek çocuğunu tercih etmeden yetiştirecek olursa Allah Teâlâ o kimseyi cennetine koyacaktır."

(Ahmed, Müsned,(Tah: Muhammed Şakir, Had. no: 1957), c. IV, s. 294)

29- "Allah'tan korkunuz; çocuklarınız arasında adaletli davranınız."

Rabbim nice Cumalar gostersin

Hadis-i şerif

30- 'İslâm, güzel ahlâktır.'

Islam aleminin cuması mübarek olsun

31- 'Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır.'

Rabbim nice Cumalar göstersin

Hadis-i şerif

32- "Nefsimi elinde bulundurana yemin ederim ki, sizden biriniz ben ona babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça iman etmiş olamaz."

Hayırlı cumalar

Hadis-i şerif

33- "Ümmetimin içinden bana en şiddetli sevgisi olanlar, benden sonra gelip onlardan biri ehli ve malına karşılık beni görmek arzusunda olan insanlardır."

Müslim, Sahih, Cennet, 4. H.No; 12.

34- "Ümmetimin fesada uğradığı bir anda benim bir sünnetime yapışan için şehit sevabı vardır."

El-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c.1. s.172.

35- "Kim bana bir defa salavat-ı şerife okursa Allah Teala ona on salat eder."

Müslim, Sahih, Salat, 17. H.No; 408.

36- "Her kul öldüğü hal üzere dirilir."

Cumanız mübarek olsun

Hadis-i şerif

37- "Ölüyü üç şey takip eder: Ailesi, malı ve ameli. İkisi geri döner; biri kalır: Ailesi ve malı geri döner; ameli ise kalır."

Rabbim nice Cumalar gostersin

Hadis-i şerif

38- "Namazda Fatiha suresini okumayan kimsenin namazı yoktur."

Rabbim nice Cumalar gostersin

Hadis-i şerif

39- "Gücünüzün yettiği ibadeti yapın. Zira siz usanmadıkça Allah usanmaz."

Rabbim nice Cumalar göstersin

Hadis-i şerif

40- Alışveriş yapanlar meclisten ayrılmadıkları sürece muhayyerdirler. Eğer doğru konuşurlarsa alışverişlerinin bereketini görürler. Eğer bazı şeyleri saklarlarsa alışverişlerinin bereketi kaçar."

[Buhârî, Buyu', 1532]

Hadis-i şerif