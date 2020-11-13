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En güzel resimli hayırlı cumalar mesajları: Cuma mesajları kısa ve öz

Bugün Müslümanlar için bayram niteliğinde olan gündür. En güzel hayırlı cumalar mesajları ile güzel dileklerinizi ve dualarınızı sevdiklerinizle paylaşın. İslam aleminde çok özel bir yeri olan bu güzel günde resimli cuma mesajları kısa ve öz hayırlı cumalar mesajları vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşılıyor. Bu özel günde Whatsapp'tan paylaşılacak En güzel ve resimli hayırlı cuma mesajları kısa ve öz paylaşımlar sizlerle.

13 Kasım 2020 Cuma  10:20 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 10:20
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Cuma gününün Müslümanlar için önemi büyüktür. Müslüman alemi olarak bayram saydığımız ve dua kapılarının açık olduğu bilinen bu mübarek günde Cuma mesajları kısa ve öz hayırlı cumalar mesajları ile sevdiklerinize dualarınızı iletebilir, günün anlam ve önemini hatırlatabilirsiniz. En güzel hayırlı cumalar mesajlarını ve Cuma mesajları kısa ve öz paylaşımları haberimizde sizler için derledik.

CUMA MESAJLARI KISA VE ÖZ

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi! Son nefesimizde bizleri iman-ı kâmilden ayırma! Bizlere ölüm acısı çektirme, kabir azabı yaşatma Allah"ım! Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Ey İnsanoğlu! Gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu o dehşetli günler tövbe edin kardeşler Allah affeder..Hayırlı Cumalar.

Allah'ın rahmeti bereketi üzerine olsun.Mekanın cennet, yuvan huzurla dolsun,Kalbin Allah ile gecen nurla dolsun. Cuma akşamınız Hayırlı olsun.

Allah'ın rahmeti bereketi üzerine olsun.Mekanın cennet, yuvan huzurla dolsun,Kalbin Allah ile gecen nurla dolsun. Cuma akşamınız Hayırlı olsun.

Allah'ın rahmeti bereketi üzerine olsun.Mekanın cennet, yuvan huzurla dolsun,Kalbin Allah ile gecen nurla dolsun. Cuma akşamınız Hayırlı olsun.

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hayırlı Cumalar.

Şüphesiz benim namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir. (En'âm, 6/162) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Allah'ın rahmeti bereketi üzerine olsun.Mekanın cennet, yuvan huzurla dolsun,Kalbin Allah ile gecen nurla dolsun. Cuma gününüz kutlu olsun.

Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.

Allahım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere Merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Hayırlı Nurlu Cumalar...

Ya Rabbi! Çabamızı karşılıksız bırakma, günahlarımızı bağışla, ibadetimizi en güzel şekilde yerine getirmemizi sağla. Hayırlı Cumalar.

Benim günahım varsada senin gibi halikim var. Muhammed Aleyhisselam dostum var.

Allah'ım! Günahlarımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü ilkini ve sonunu gizlisini ve aşikârını bağışla. (Hadis-i Şerif /Müslim) Hayırlı cumalar.

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.

Gece gündüz yalvarırım sana dünya ve ahiret muradımı ver bana.

Dua Aşktır, Dua Huzurdur, Dua Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

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