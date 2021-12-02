En güzel, uzun, dualı cuma mesajları! Anlamlı, resimli cuma mesajları 2021

2 Aralık 2021 Perşembe 17:47 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 17:47

Resimli cuma mesajları, mübarek Cuma gününe girmiş olmakla birlikte yoğun olarak paylaşılmaya başlandı. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan bu özel günde vatandaşlar birbirlerine En güzel, uzun, dualı cuma mesajları atarak tebrik ediyor. Özellikle Anlamlı, resimli cuma mesajları 2021 WhatsApp, Facebook, Instagram fibi sosyal medya mecralarında sıkça paylaşılıyor. İşte Uzun, kısa, ayetli, dualı, anlamlı ve en güzel resimli cuma mesajları 2021

EN GÜZEL, ANLAMLI VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2021

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

"Kalp muhtaçtır bu Özel Günlere,Yaradan'dan hediyedir Müminlere, Rabbim Kavuştursun nice güzel günlere, Kur-an 'ın Nuruyla nurlanmak Sırattan geçip Efendimizin Sancağı Altında toplanmakdileğiyle Dostlarım Cumamızın feyiz ve bereketi üzerinize olsun inşaallah.#HayırlıCumalar"

Sağlığımız açısından zor zamanlar geçtiğimiz bu dönemde tüm dünyaya ve İslam alemine Rabbimden sağlık niyaz ederim. Cumamız mübarek olsun. Hayırlı cumalar...

"İnsan neyi seviyorsa kıymeti o kadardır..İnsan deyin peşindeyse değeri o kadardır...Kişi sevdiğinden kıymet alır... #HayırlıCumalar"

Allah vücutlarınıza ve şekillerinize bakmaz. Fakat Allah kalplerinize bakar. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.

"Bu mübarek Cuma günü hürmetine dilediğiniz herşey hayal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşsün inşallah..."

Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma.... Hayırlı Cumalar

Ne ev sahibiyim bu alemde, nede kiracı... Sadece bir ömür misafirim! Gerçek sevgi ve sevenlerimizle birlikte olmak dileğiyle. Hayırlı, nurlu cumalar.

Hakkı sevenlerden, Hidayete Erenlerden, Resulü görenlerden, cennete girenlerden, günahları affedilenlerden olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar

Bizim en büyük aşkımızdır Cuma. Cuması aşk olanın, aşkı baki olsun.

'La ilahe illallah'tır özüm, Muhammed Mustafa'dır sözüm, ihlas-i şerif ile yıkadım yüzüm. Ayet-el kürsü için sen kabul eyle sözüm. Allah'ım cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah. Gönüller duada birleşince Cumalar güzelleşir. HAYIRLI CUMALAR...

Dualı resimli cuma mesajları Müslümanlar için çok önemli olan bu özel günde paylaşılıyor. Siz de sevdiklerinize 'Hayırlı Cumalar' dilemek için, Dualı, anlamlı ve resimli cuma mesajlarını paylaşarak Whatsapp uygulaması üzerinden arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. İşte En güzel cuma mesajları 2021

DUALI CUMA MESAJLARI SEÇENEKLERİ

Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

Yüce rabbim! Omzumuz da onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi... Derinden bir OF değil, yürekten bir af diliyoruz... Hayırlı Nurlu Cumalar..

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun Cuma gününüz mübarek olsun. Allah'ın bize bahşettiği en güzel gününüzü kutlarım.

Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı Cumalar

"Allahım bu mübarek cuma günü hürmetine kimin ne sıkıntısı varsa gider... Dertlilere deva.. Hastalara şifa.. Borçlulara edalar nasip et...ülkemize milletimize zeval verme.. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter..

"Her şeyin en güzeli ,Güzele talip olanın olsun .Ben her şeyin hayırlı olanına talibim Hakkımızda hep hayırlı olanını ver RABBİM ..."

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar...

"Kalbimizin içini bir sen bilirsin Rabbim..Ahenkle indirdiğin rahmetin,Teslimiyetin hürmetine,Yüreğimizdeki duâlarımızı kabul eyle.."

"Ey Allah'ım!Bizi, bize nasip etmeyeceğinbir şeyin peşine düşürme.""Yüreğinizdekilerin duaya dökülüp kabul olduğu bir gün olsun...Cumamız mübarek olsun."

Ey Nefsim Şeytana Yem Olmak mı Yoksa Cennette Gül Olmak mı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.

Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar