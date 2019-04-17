‘En İyi Genel Yayın Yönetmeni’ Nuh Albayrak

7. Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni, 22 Nisan’da The Ritz Carlton İstanbul’da yapılacak. Evren ve Evrim Yaşlak kardeşlerin ev sahipliğinde düzenlenecek törende 80 farklı kategorideki ödüller sahiplerini bulacak. Sunuculuğunu Bircan Bali ve Mehmet Çepiç’in üstlendiği geceye İşrak By Zancel sponsorluğunda ‘Büyük Türkiyem Defilesi’ de renk katacak. Dünyaca ünlü Lübnanlı keman sanatçısı Hanine gecede sahne alacak. ‘Dijital Dünyanın Enleri’, iki milyonun üzerinde kişinin internette oylamalarıyla belirlendi.