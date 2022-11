En kapsamlı hava harekatı! Abdullah Ağar: Tarihimizde ilk defa yapıldı

Türkiye düğmeye bastı... Terör inleri 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'yla vurulmaya başlandı. Uzmanlar terör örgütü PKK/YPG'ye düzenlenen hava harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABDULLAH AĞAR: ŞİMDİYE KADAR OLAN EN KAPSAMLI HAREKAT

Habertürk TV canlı yayınına bağlanan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Takip ettiğim harekatlar içerisinde en kapsamlı harekat olarak değerlendiriyorum. Konuştuğumuz her yerin vurulduğunu görüyoruz. Benim şu ana kadar tespit edebildiğim 15 civarında alan var. Irak'ta Kandil, Süleymaniye, Erbil, Dobruk, Musul tarafları var. Şehirlerin içerisinde de çok özel yerlerin vurulduğunu görüyoruz. Suriye'de sınıra yaslı alanlarda hemen her yerin vurulduğunu görüyoruz. Şeybada, Tel Rifat, Maranez, Malikiye, AynelArab vuruluyor. Şimdiye kadar bu kadar kapsamlı hava harekâtı görmedim. Daha önce de yapılmıştı ama bu kadar yoğun değildi. Çok ciddi ve geniş kapsamlı çalışıldığı gözüküyor. Bizim harekat alanlarının dışında PKK'nın yuvalandığı, mevzilendiği hemen her yeri vurulduğunu görüyoruz. Sahadan almış olduğumuz bilgilerle konuşuyorum. Pek çok kaynaktan geldi bu haberler. Bakıldığında Suriye ve Irak'ta şu ana kadar bu kadar kapsamlı harekat eş zamanlı yapılmamıştı. Bu kadar yoğun hava harekatı, bu kadar çoklu alana terörle mücadele tarihimizde bence ilk defa yapıldı" dedi.

"TÜRKİYE GECE HAREKATINI SÜRDÜREBİLECEK KABİLİYETE SAHİP"



Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, hava harekatının ardından karadan da operasyonun sürdürülebileceğini kaydetti. Hacımustafaoğulları, "Hava harekâtında öncelikle tespit edilen bütün hedeflerin vurulması amaçlanır. Buna müteakip hava harekâtı sona erer. Ardından planlandığı şekilde kara harekâtı sürdürülür. Bu harekâtta tespit edilen hedefler yarım saatte vurulursa yarım saatte, 2 saatte vurulursa 2 saatte bitirilir. Ancak hava harekâtı çok uzun sürmez. Şu anda çok ciddi bir istihbarat faaliyetlerimiz var. Elde edilen istihbarat çerçevesinde hedefler belirlenir ve bu hedefler vurulur. Sonuçta bir harekât yapılıyor. Ama onların ellerindeki silahlar bizim uçaklarımızı vurabilecek kapasiteden yoksun. Gece harekâtı yapmak her silahlı kuvvetlerin başarabileceği harekât değildir. Gözle görüş söz konusu değildir. Hedeflerinizi tamamıyla gece görüş sistemleri ile vurmanız lazım. Türkiye gece harekâtını sürdürebilecek kabiliyete sahip. Bölgede kara unsurları faaliyetlerini sürdürüyor zaten ancak bu harekâtla birlikte mutlaka farklı planlamalar yapılmıştır. Hava kuvvetleri kendisine gereken görevi yapar, kara kuvvetleri de harekâtın mütemmim bir şekilde sonlandırılması için gereken görevi icra ederler" şeklinde konuştu.

"TARİHİ BİR OPERASYON"



TSK'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyine başlattığı hava harekatı için "Tarihi bir operasyon" diyen Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Yiğitlerimizi alınlarından öpmek lazım. Tarihi bir operasyon diyebilirim. Daha önce 2017'de görmüştük, iki ülkeye eş zamanlı bir hava harekatıydı. Ancak bu derece geniş bir alan değildi. Şimdi hem Irak hem Suriye coğrafyasına yönelik bir hava harekatı bana göre hiç kimsenin beklemediği bir harekat. Aslında bunun da geleceğini meseleyi okuyabilenler öngörebilirdi. Cumhurbaşkanı G20 Zirvesi'nde yapmış olduğu açıklama. İstiklal Caddesi patlamasıyla ilgili "Bu saldırılar bizi yolumuzdan çeviremez bataklığa kadar ineceğiz." İşte bu cümle o Kandil, Süleymaniye ve Sincar bölgelerine yapılan operasyonların da habercisiydi. Ben bunu duyduktan sonra büyük bir operasyon gelecek diye konumlandırdım. Yapılan terör saldırısı bu operasyonların tetikleyicisi oldu. Ancak tek sebep de bu değil çünkü bizim müttefik diye gördüğümüz ülkeler maalesef iki yüzlü ve terörü destekleyen ülke konumundalar." açıklamalarını yaptı.

"SÜLEYMANİYE, KANDİL VE SİNCAR VURULUYOR"

Harekatın detaylarını canlı yayında anlatan CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş, "Geniş kapsamlı bir hava harekatının gerçekleştirildiği yönünde ilk bilgiler geliyor" diyerek şunları söyledi: Hangi unsurların katıldığıyla ilgili net bilgiler ortaya çıkacaktır. Türkiye'de 2 terör saldırısı olmuştu. Gözler Suriye'ye çevrilmişti. Son günlerde MSB dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. İstiklal Caddesi'nde hayatını kaybeden 6 vatandaşın fotoğrafını paylaşmıştı. İlk bilgilere göre Süleymaniye, Kandil, Sincar'ın vurulduğu bildirildi. Bugüne kadar 4 Operasyon gerçekleştirilmişti. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatı. Derinlikler iki ülkede de ayrı olacaktır. Suriye'nin Kuzeyinde operasyon bölgelerine yakın bölgelerin vurulduğu bilgisi geliyor" dedi.