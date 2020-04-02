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Güncel

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs açıklaması: En kritik haftadayız

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 'Vaka sayısı kontrol edilebilir düzeyde olduğu için bu zamanlar çok önemli ve kritik diyoruz. Artış hızını bu zamanlarda düşüremezsek daha sonra kontrol etmek çok daha zor olur.' dedi.

02 Nisan 2020 Perşembe 08:49 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 08:49
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Hem uzmanlar hem yetkililer ‘1-2 haftanın çok kritik olduğunu’ vurguluyor. Peki niye önemli?

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bu soruyu şöyle yanıtladı: Bu virüsle mücadele uzun soluklu olacak. ‘Önümüzdeki bir-iki hafta kritik’ veya ‘Bu hafta çok önemli’ şeklindeki uyarılar virüse ömür biçmek anlamında algılanmasın. Vaka sayısı henüz kontrol edilebilir düzeyde. O yüzden bu aşamada hatta önümüzdeki birkaç günlük süreçte alınan tedbirlere, yapılan ikazlara halkımız titizlikle uyarsa, hem vakaların temaslarıyla birlikte tespiti hem de bu vakaların izole edilerek kontrol altına alınması kolaylaşır. Belirtilen, altı çizilen zaman dilimleri bu açıdan çok önemli. Vaka sayısı kontrol edilebilir düzeyde olduğu için bu zamanlar çok önemli ve kritik diyoruz. Artış hızını bu zamanlarda düşüremezsek daha sonra kontrol etmek çok daha zor olur. Testler arttıkça da vaka tespiti çoğalıyor ve hızlanıyor. Halkımızın bu sebeple mutlaka ve mutlaka sosyal teması en aza indirmesi gerekiyor.

(Musa Kesler/Hürriyet)

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