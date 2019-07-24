En mutlu günü ölüm günü oldu 

Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir düğün salonunda yapılan kına gecesi kana bulandı. Nişanlısı R. ile evlilik hazırlığı yapan 16 yaşındaki çocuk damat Hüseyin Furkan Koca’nın sağdıcı Samet Ü. ile düğün sahiplerinden Ali K. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Ali K’nın Samet Ü’ye saldırmasıyla başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BİR EL ATEŞ ETTİ

Yaşanan arbedede kavgayı ayırmak isteyen Muhammet G. tabancasını havaya doğrultarak tetiğe bastı. Tavandan seken kurşun damat Hüseyin Furkan Koca’nın göğsüne isabet etti. Ağır yaralanarak yere yığılan Koca’ya ilk müdahaleyi düğün salonuna çağırılan 112 Acil Sağlık ekibi yaptı. Daha sonra ambulansla Sincan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Koca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koca’nın ölümüne sebep olan Muhammed G. ise otomobiliyle kaçarak izini kaybettirdi.Polis kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.