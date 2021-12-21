21 Aralık 2021 Salı 10:20 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 10:20

21 Aralık kış gündönümü özellikleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Kış gündönümünde (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Peki En uzun gece ne zaman? 21 Aralık kış gündönümü özellikleri

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

21 Aralık en uzun gece olarak bilinir. Diğer ismiyle kış gündönümü olarak da adlandırılan bu gece güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelecek. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede ise kısalmaya başlayacak. Türkiye'de de 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanacak. Peki; 21 Aralık en uzun gecede ne olur? İşte 21 Aralık kış gündönümü özellikleri

21 ARALIK KIŞ GÜNDÖNÜMÜ ÖZELLİKLERİ

* Güneş ışınları Güney Yarımküre'ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir.

* Güney Yarımküre'de yaz, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcıdır.

* Üzerinden Oğlak Dönencesi'nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya'nın en sıcak yerleridir.

* Güney Yarımküre'de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre'de ise en uzun gece yaşanır.

* Bu tarihten sonra (21 Aralık) Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

* Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi'dir.

* Öğlen saat 12.00'de Oğlak Dönencesi'nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.

* Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.

* Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

* Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır.

* En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.

21 ARALIK EKİNOKSU NEDİR?

Kış gün dönümünde (21 Aralık), güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Bu tarihten itibaren kuzey yarım kürede günler kısalmaya, güney yarım kürede uzamaya başlar. Bu tarihte Güney Yarımküre'de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre'de ise en uzun gece gerçekleşiyor.

Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarıkürede en uzun gün, Kuzey yarıkürede en uzun gece yaşanır. Kuzey yarıkürede gölgelerin en uzun olduğu gündür. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır.

EN UZUN GECE HANGİ ŞEHİRDE YAŞANACAK?

Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak. 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece ise Kuzey'deki Sinop'ta yaşanacak.