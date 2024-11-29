En uzun uçuş rotasına sahip: THY, Sidney uçuşlarına başladı

6 kıtada 351 noktaya uçan THY'nin yeni uçuş ağına Avustralya kıtasında Sidney'i de ekledi. Daha önce Melbourne'e Singapur aktarmalı seferler düzenleyen havayolu şirketi, uçuş ağına Sidney'i de ekleyerek kıtada uçtuğu nokta sayısı ikiye yükseldi. İlk uçuş nedeniyle Sidney Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törende Sidney'de yaşayan Türk vatandaşları, THY ekibini Türk bayraklarıyla karşıladı. Dün itibariyle İstanbul – Sidney arasında gerçekleştirilmeye başlanan seferler, haftada 4 gün Kuala Lumpur aktarmalı olarak Airbus A350-900 tipi uçakla icra edecek.

CHARLTON: THY REKABET GETİRECEK

Sidney Havalimanı CEO'su Scott Charlton ise "Türk Hava Yolları'nı Sydney'de ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bu yeni hizmet, Sydney'in zaten güçlü olan uluslararası ağını güçlendirmekle kalmıyor, yolculara Türk Hava Yolları'nın İstanbul'daki geniş merkezi aracılığıyla Avrupa ve ötesine daha fazla seçenek ve bağlantı sunuyor. Türk Hava Yolları, pazara ek rekabet getirmesinin yanı sıra, Yeni Güney Galler'de ikamet eden 15.000'den fazla Türkiye doğumlu Avustralyalı ve Türkiye'nin Avustralyalı gezginleri için en popüler destinasyonlardan biri olacağına eminiz"diye konuştu.