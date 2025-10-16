İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2025 Perşembe / 24 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8599
  • EURO
    48,9258
  • ALTIN
    5731.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • En yakını tarafından katledilmiş: 14 yıllık cinayetin sır perdesi aralandı
Güncel

En yakını tarafından katledilmiş: 14 yıllık cinayetin sır perdesi aralandı

Eskişehir'de 2011 yılından bu yana kayıp olduğu, 2024 yılında ailesinin müracaatı ile öğrenilen Muammer Kılınç hakkında araştırma yürüten Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri, şahsın cansız bedenini kardeşinin evinin altında buldu.

IHA16 Ekim 2025 Perşembe 16:59 - Güncelleme:
En yakını tarafından katledilmiş: 14 yıllık cinayetin sır perdesi aralandı
ABONE OL

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Yahnikapan Mahallesi'nde 2011 yılından beri kayıp olduğu 2024 yılında ailesinin müracaatı ile öğrenilen 64 yaşındaki Muammer Kılınç'ın bulunması amacıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 1 yıl sürdürülen titiz çalışmalar neticesinde; kayıp şahsın, kardeşi olan 61 yaşındaki A.K. tarafından öldürülerek gömüldüğü belirlendi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Odunpazarı ilçesinde şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde yeraltı görüntüleme cihazı, Kadavra Arama Köpeği desteğiyle yapılan arama sonucunda, kayıp şahsa ait ceset, zeminin yaklaşık yarım metre altında, battaniyeye sarılı halde bulunmuş, şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.