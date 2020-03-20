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Ender Saraç kimdir? Ender Saraç test sonucu ne çıktı?

Ender Saraç kimdir? sorusunu yanıtı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ünlü diyetisyen Ender Saraç sık sık televizyon programlarında vatandaşlara tavsiyeler veriyor. Türkiye'de doğal ve sağlıklı yaşam hakkında yoğun çalışmaları bulunan Ender Saraç'ın corona virüsü yakalandığı konuşuluyordu. Corona virüs teşhisi konulduğu iddia edilen Dr. Ender Saraç'ın test sonuçları çıktı. İşte tüm merak edilenler..

20 Mart 2020 Cuma  10:25 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 10:25
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Ender Saraç test sonucu ne çıktı? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.Ünlü diyetisyen Ender Saraç sık sık televizyon programlarında vatandaşlara tavsiyeler vererek ekranlara geliyordu. Türkiye'de doğal ve sağlıklı yaşam hakkında yoğun çalışmaları bulunan Ender Saraç'ın corona virüsü yakalandığı konuşuluyordu. Corona virüs teşhisi konulduğu iddia edilen Dr. Ender Saraç'ın test sonuçları çıktı.

ENDER SARAÇ TEST SONUCU NE ÇIKTI?

Corona virüs teşhisi konulduğu iddia edilen Dr. Ender Saraç’ın test sonuçları çıktı.

Dr. Ender Saraç'ın corona virüsüne yakalandığı iddia edilmişti. Benan Saraç, eşinin test sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. Beklediğimiz sonuçlara ulaştık. E-devlet sistemine kaydı girilmiş. Ender'in sonucu negatif çıktı.

ENDER SARAÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

M. Ender Saraç 1959 yılında İzmir’de doğdu. 1990 yılından bu yana Ayurveda çalışmaları yapan Ender Saraç evli ve 3 çocuk babasıdır. İzmir’den İstanbul’a geldiği ilk yıllarda Nükhet Duru ile beraber UNİFORM Sağlık ve Estetik Merkezi’nde çalıştı. Daha sonra Türkiye’nin ilk Doğal Tıp ve Estetik Merkezi olan Hay Sağlık Merkezi’ni 1994’te kurdu, ve genişleterek bugüne kadar geldi. Ayrıca Türkiye’nin ilk Doğal Arınma Merkezi olan Ulus’taki Doğa Arınma Merkezi’nin de kurucularındandır.

Doğal ve Sağlıklı yaşamla ilgili Türkiye’nin ilk Türkçe kitabı olan Doğan yayınlarının Ayurveda kitabı kısa sürede çok baskı yaparak uzun süre “En Çok Satan Kitaplar” arasında yer aldı.

Türkiye’de doğal ve sağlıklı yaşamla ilgili bilincin geliştirilmesi konusunda bahsedilen şirketler ve kitabın dışında çok sayıda televizyon programı, yazılı basın röportajı, seminer, konferans ve panellerle oldukça yoğun bir çalışma yaptı. Günümüzün sanat, politika ve iş dünyasından pek çok tanınmış kişi bu yöntem ile zayıflamakta, koruyucu hekimlik almakta veya hastalıklarına çare bulmaktadırlar.

Ayurveda eğitimi ve Aile Hekimliği ihtisası olan Dr. Ender Saraç’ın ayrıca Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı Akupunktur sertifikası da bulunmaktadır. Ender Saraç uzun süredir bazı spiritüel tekniklerin ileri aşamalarını da uygulamaktadır. Ender Saraç’ın 2. kitabı olan Ayurveda Sağlıklı Zayıflama kitabı, 2002 yılında piyasaya çıktı ve şu anda 28. baskıda olan Türkiye’nin en çok satan kitapları arasına girdi

Uzman Dr. Ender Saraç aynı zamanda Türkiye’nin ilk diplomalı astrologlarından olup sağlık ve astroloji alanında özel çalışmalar yapmaktadır. Doğal ve sağlıklı yaşamanın ve doğal tıp alanındaki özel çalışmaların yanı sıra Dr. Ender Saraç’ın ayrıca Ruhsal Gelişim Spiritüel Teknikler ve Pozitif Enerji Teknikleri üzerine çalışmaları da toplumun yoğun ilgisini çekmektedir.

Dr.Ender Saraç’ın Amerika’dan FDA tescilli Douglas Laboratuarları’nda üretilen Formula 7 isimli zayıflamaya yardımcı preparatı ise şu anda piyasada yoğun ilgi görmektedir.

Çeşitli şirketlere danışmanlık hizmeti veren Dr. Ender Saraç Show TV’ de 2008 ve 2009 yıllarında yayınlanmış olan Ender Saraç’la Sağlıklı Günler Programı da yüksek reyting alarak basın dünyasında çok ses getirmiştir.

Dr. Ender Saraç Türkiye’nin en çok satan gazetesi olan Posta Gazetesi’nde sağlık yazarı olup yazıları yoğun ilgi çekmekte ve yazıları zaman zaman devam etmektedir.

Dr. Ender Saraç ayrıca Doğadan, Lipton, Douglas Laboratuarı ve daha birçok sayıda şirkete danışmanlık vermiştir.

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