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Cinsel istismarla suçlanan Ender Saraç beraat etti: Komploya kurban gittim

Doktor Ender Saraç'ın Beşiktaş'ta 13 yaşındaki oğluna yönelik 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla 12 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraatına karar verildi.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 10:52 - Güncelleme:
Cinsel istismarla suçlanan Ender Saraç beraat etti: Komploya kurban gittim
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İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Ender Saraç ve avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Duruşmada savunma yapan Saraç'ın avukatı Altın Mimir, yargılamanın en büyük mağdurlarının müvekkili ve çocuğu olduğunu belirterek, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Son sözü sorulan sanık Ender Saraç, "Bu suçu asla ve asla işlemedim. Bir komploya kurban gittim, mahkemenizden beraat talep ederim" dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Saraç'ın, üzerine atılı suçu işlemediğinin sabit olduğu gerekçesiyle beratına karar verdi.

SORUŞTURMA NEDEN AÇILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 5 Aralık 2023'te mağdur çocuk M.S'nin okuldaki öğretmenlerine babası Ender Saraç'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatması üzerine okul idaresinin tuttuğu tutanakların polise bildirildiği ve bunun üzerine soruşturma başlattığı kaydedilmişti.

Çocuğun alınan ilk ifadesinde babası hakkında cinsel istismar suçlamasında bulunduğunu, sonraki beyanında ise annesi ve kendisine kötü davrandığı için babası hakkında bu yönde suçlama yaptığını, istismarın olmadığını söylediği ifade edilen iddianamede, anne Benan Saraç'ın ifadesinde de eşinin kendisine ve çocuklarına psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını, mağdur oğluna karşı herhangi bir cinsel davranışına şahit olmadığını söylediği aktarılmıştı.

22 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İddianamede, mağdur çocuğun şeref ve namusunu ilgilendiren bir konuda sanığa iftira atmasını gerektirir ciddi bir neden bulunmadığı ifade edilerek, mağdurun ilk ifadesinin samimi ve gerçeği yansıtır mahiyette olduğu dile getirilmişti. İddianamede, sanık Ender Saraç'ın, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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