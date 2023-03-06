Endonezya'da meydana gelen heyelanda 11 kişi öldü

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı yetkilileri, Natuna'nın Serasan köyünde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldiğini açıkladı.

Yetkililer, heyelanda köydeki evlerin toprak yığını altında kaldığını söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarında 11 kişinin cesedinin bulunduğunu belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

Yetkililer, onlarca polis, asker ve gönüllünün de katıldığı arama kurtarma çalışmalarının iletişim hatlarındaki sorunlar ve hava koşullarındaki olumsuzluklar yüzünden zor da olsa sürdüğünü ifade etti.

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, heyelandan etkilenen alanların bir kısmına halen ulaşamadıklarını aktardı.

Muhari, yaklaşık 50 kişiden de haber alamadıklarını belirtti.