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Endonezya'da meydana gelen heyelanda 11 kişi öldü

Endonezya'nın Natuna bölgesinde meydana gelen heyelanda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişiden ise haber alınamıyor.

AA6 Mart 2023 Pazartesi 18:20 - Güncelleme:
Endonezya'da meydana gelen heyelanda 11 kişi öldü
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Ulusal Afet Yönetimi Ajansı yetkilileri, Natuna'nın Serasan köyünde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldiğini açıkladı.

Yetkililer, heyelanda köydeki evlerin toprak yığını altında kaldığını söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarında 11 kişinin cesedinin bulunduğunu belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

Yetkililer, onlarca polis, asker ve gönüllünün de katıldığı arama kurtarma çalışmalarının iletişim hatlarındaki sorunlar ve hava koşullarındaki olumsuzluklar yüzünden zor da olsa sürdüğünü ifade etti.

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, heyelandan etkilenen alanların bir kısmına halen ulaşamadıklarını aktardı.

Muhari, yaklaşık 50 kişiden de haber alamadıklarını belirtti.

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