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  • Endonezyalı bakıcıdan filmleri aratmayacak soygun! 5 milyon liralık vurgun yaptı
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Endonezyalı bakıcıdan filmleri aratmayacak soygun! 5 milyon liralık vurgun yaptı

Esenyurt'ta çocuk bakıcısı olarak çalıştığı evden yaklaşık 5 milyon liralık döviz ve ziynet eşyası çaldığı öne sürülen yabancı uyruklu kadın tutuklandı.

AA1 Ağustos 2025 Cuma 13:30 - Güncelleme:
Endonezyalı bakıcıdan filmleri aratmayacak soygun! 5 milyon liralık vurgun yaptı
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 29 Temmuz'da mağdur F.A'nın (34) duşta olduğu sırada, evde yaklaşık bir yıldır çalışan Endonezya uyruklu bakıcı Jennifer Y.B'nin 5 milyon lira tutarında döviz ve ziynet eşyasını çalıp kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

ENDONEZYALI BAKICIDAN 5 MİLYON LİRALIK SOYGUN

Polis, adresini tespit ettiği Jennifer Y.B. (28) ile olaya karıştığı belirlenen Endonezya uyruklu A.A'yı (40) Bahçelievler'de yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 12 bin lira, 12 bin 250 dolar, 350 avro, 76 bin 500 Irak dinarı, 230 Birleşik Arap Emirlikleri dinarı, 3 bileklik, 3 kolye, 3 çift küpe, 1 yüzük ve mağdura ait kimlik, sürücü belgesi ile banka kartları ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Jennifer Y.B. tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen döviz ve ziynet eşyaları ise emniyette sergilendi.

Şüphelilerin çalıntı altın ve paraları döviz bürosunda bozdurdukları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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