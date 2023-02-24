Endonezyalı hayırseverler depremzedelere yardım eli uzattı

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'ya gelen ve Cakarta'da faaliyet gösteren 5 derneğin üyeleri, kentte hem kuru gıda yardımı yaptı hem de depremzedelere pişirdikleri yemekleri ikram etti.

Kayseri Erciyes Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan ve İstanbul Üniversitesinde yüksek lisansa devam eden Endonezyalı Alfiyana Syahidah, AA muhabirine, gönüllü olarak depremzedelere yardımda bulunduğunu söyledi.

Endonezya'dan yardım derneklerinin tercümanlık için kendilerine ulaştığını ve hiç düşünmeden kabul ettiğini anlatan Syahidah, Endonezya'nın Cakarta kentinde faaliyet gösteren Sekolah Relawan, Gerak Bareng, Atap İndonesia, Gerak Menebar Kebaikan ile Khadijatee yardım derneklerindeki gönüllülerle depremzedelere destek olduklarını ifade etti.

Yardım derneklerinin 14 Şubat'ta Türkiye'ye geldiğini, ardından Malatya'ya intikal ettiklerini aktaran Syahidah, "Malatya'da depremzedelere erzak dağıttık. Sonraki günlerde mutfakta yemek pişirdik ve bu yemekleri depremzedelere dağıttık. Yardımda bulunurken çok üzüldük, bazıları deprem anında yaşadıklarını anlatarak, ağladı." dedi.

Yardım malzemelerinin bir kısmını il dışından tedarik ettiklerini bildiren Syahidah, "Kayseri'den temel ihtiyaç malzemelerini aldık. Yardımları dağıttıktan sonra tekrar Kayseri'ye giderek, malzeme tedarik ettik, ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Battalgazi Belediyesiyle birlikte giyecek ve yardım kolileri hazırlayarak, dağıtımını beraber gerçekleştirdik." diye konuştu.

- "ENDONEZYA VE TÜRKİYE KARDEŞ"

Sekolah Relawan yardım derneğinin başkanı Bayu Gawtama ise farklı ülkelerde insani yardım faaliyetlerinde bulunduklarını belirtti.

Türkiye'den önce doğal afetlerde birçok ülkeye insani yardıma gittiklerini hatırlatan Gawtama, şunları kaydetti:

"Türkiye'den önce İran, Somali, Pakistan ve Gazze'de insani yardımda bulunduk. Türkiye'de yardım etme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. İlk geldiğimizde yemek pişirilmesi için yemekhaneye kuru gıda verdik. Sonrasında erzak dağıttık. Depremzedelerin hüznünü biz de samimiyetle hissettik. Endonezyalıları çok seviyorlar, biz de onları çok seviyoruz. Yardım dağıtırken beden diliyle anlaşıyorduk, onlar üzüldüğünde biz de üzülüyorduk. Endonezya ve Türkiye kardeş, bu kardeşlik döndüğümüzde bitmeyecek, ilişkimiz sonsuza kadar devam edecek."