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Endorfia'dan bayram için yeni koleksiyon

Türkiye'nin önemli çikolata ve şekerleme üreticilerinden Endorfia, bayram hediyesi koleksiyonunda geleneklere vurgu yaptı.

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Firmadan yapılan açıklamada, Kadim geleneğimizin vazgeçilmez bayram tatlısı, nefis kokulu gül yapraklarıyla kaplanmış güllü lokum, bol fıstıklı lokum veya yüksek kaliteli çikolata çeşitlerini seçkin kolonya çeşitleriyle birleştiren setler, şık kutuların içinde ayrıcalıklı bayram hediyelerine dönüşüyor.Farklı ebatlarda özel olarak hazırlanan prestijli kutuların içerisinde sunulan lüks bayram çikolatası çeşitleri mutlu bayram anlarınıza şık sunumlarıyla eşlik edecek. Kutu üzerine uygulanabilen şirket veya kurum logoları ile şıklığı kurumsal hediyeye dönüştüren Endorfia ürünleri prestiji kalıcı hale getiriyor. Hem bireysel hem kurumsal hediye olarak bayramda değer verdiklerinize götüreceğiniz hediyelere https://www.endorfia.com/ ‘a göz atmadan karar vermeyin" denildi. 
 

Patrondan çalışanlarına “ayağa kalkmadın” dayağı

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