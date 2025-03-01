Endüstriyel amaçlı enzim üretimine izin

Konuya ilişkin Biyogüvenlik Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre Bakanlık, Livzym Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin başvurusuyla, modern biyoteknolojik yöntemlerle kapasitesi artırılmış "asparajinaz" enziminin belirlenen hususlara uyulması şartıyla üretimine izin verdi.

Kararla, bu ürüne ilişkin "ayırt edici kimlik, geçerlilik süresi, kullanım amacı, risk yönetimi ve piyasa denetimi için gerekli veriler, izleme, belgeleme ve etiketleme koşulları, ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakil kuralları, işleme, atık, artık arıtım ve imha koşulları, güvenlik ve acil durum tedbirleri, yıllık raporlamanın nasıl yapılacağı" başlıklarındaki hususlara uyulması zorunlu kılındı.

