  • Güncel
  • Enerji alanında yeni dönem! Türkiye, Afrika devi ile anlaştı
Güncel

Enerji alanında yeni dönem! Türkiye, Afrika devi ile anlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed huzurunda iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Bu kapsamda, iki ülke arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandığı vurgulandı.

17 Şubat 2026 Salı 18:32
Enerji alanında yeni dönem! Türkiye, Afrika devi ile anlaştı
Ulusal Saray'daki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Törende, "9. Türkiye-Etiyopya Ekonomi, Ticaret ve Teknik İş Birliği Karma Ekonomik Komisyonu Tutanağı"na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanlığı Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" da Bakan Bayraktar ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanı Habtamu Itefa tarafından imza altına alındı.

