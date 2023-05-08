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Enerji Bakanı'ndan 14 Mayıs mesajı: Önlemler alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi enerji ve nakil hatları ile şebeke unsurlarında bakım, onarım çalışmalarının tamamlandığını, kritik noktalara jeneratörlerin bağlandığını açıkladı.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 10:12 - Güncelleme:
Enerji Bakanı'ndan 14 Mayıs mesajı: Önlemler alındı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "14 Mayıs'ta tüm seçmenlerimizin oylarını güven içerisinde kullanabilmesi için Bakanlık olarak bütün kurum ve kuruluşlarımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu süreçlerde il ve ilçe oy toplama merkezleri, seçim kurulları, adliye binaları, seçimde kullanılacak havaalanları, parti binaları ve Yüksek Seçim Kurulu gibi kritik noktaları besleyen şebeke unsurlarında ivedilikle bakım çalışmaları yapıldı. Yine kritik noktalarda bulunan genel aydınlatma tesislerinin çalışır durumları ve teçhizat kontrolleri tamamlandı. Envanterimize kayıtlı bütün jeneratörlerin durumları belirlenerek gerekli bakım ve onarım işlemleri yapıldı. Ayrıca jeneratörlerimiz kritik noktalar göz önünde bulundurularak operasyon merkezlerimize dağıtıldı." dedi

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