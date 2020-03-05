İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1033
  • EURO
    6,8389
  • ALTIN
    325.109
  • BIST100
    112237
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Enerji nakil kablo hırsızlığı şebekesi çökertildi
Güncel

Enerji nakil kablo hırsızlığı şebekesi çökertildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, örgütlü olarak enerji nakil hatlarından kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden ikisi tutuklandı. Soruşturma kapsamında 3 faili meçhul enerji nakil kablo hırsızlığı ve bir evden hırsızlık olayı aydınlatıldığı belirtildi.

AA05 Mart 2020 Perşembe 17:22 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 17:22

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca takibi yapılan faili meçhul olayların aydınlatılması kapsamında Elbistan ilçesinde enerji nakil hatlarından kablo hırsızlığı suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt lideri H.A. ile Ş.C.B, A.Ö, L.K. ve E.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir direk tırmanmada kullanılan emniyet halatı, bir matkap ile çok sayıda yan keski, pense, kerpeten, tornavida, çekiç, anahtar göbeği, anahtar takımları ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan örgüt lideri H.A. ile Ş.C.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

A.Ö. ve L.K. adli kontrol şartıyla, E.Y. ise ifadesinin alınmasına tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 3 faili meçhul enerji nakil kablo hırsızlığı ve bir evden hırsızlık olayı aydınlatıldığı belirtildi.

Ulaştırma Bakanı Turhan, Ankara-Sivas YHT hattında ilk test sürüşünü gerçekleştirdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz
Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Dünyanın gözü Moskova'da! Çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden önemli
Dünyanın gözü Moskova'da! Çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden önemli

Dünyanın gözü Moskova'da! Çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden önemli

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı
ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.