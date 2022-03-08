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Enerji projelerinin acele kamulaştırılmasına karar verildi

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

AA8 Mart 2022 Salı 08:21 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 08:22
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur Doğal Gaz Boru Hattı'nın gerçekleştirilmesi amacıyla Antalya ve Mersin illeri, Andırın ilçesi Doğal Gaz Boru Hattı'nın gerçekleştirilmesi amacıyla Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri, Çağlayancerit ilçesi Doğal Gaz Boru Hattı'nın gerçekleştirilmesi amacıyla Kahramanmaraş ve Adıyaman illeri ve Kavak ilçesi Doğal Gaz Boru Hattı'nın gerçekleştirilmesi amacıyla Samsun sınırları içinde yer alan ve güzergaha isabet eden taşınmazlar ile projeler kapsamında inşa edilecek tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların, mülkiyet ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından kamulaştırılmasına karar verildi.

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